El primer sonido del día de Carlos Herrera: Pedro Sánchez cruza el Rubicón con su investidura

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por Pedro Sánchez cruza el Rubicón con su investidura.

"Después de una noche en la que cuatro mil personas se han vuelto a manifestar en Ferradas con diez detenidos y cinco heridos son ya varios eh varios varios los medios que ya muestran videos en los que se demuestra que hay policías infiltrados para provocar a sus compañeros con el fin de que carguen y después detengan a chiquillos y y todo eso es muy muy edificante todo eh lo mejor que se puede hacer es manifestarse el sábado 18 eso sí el sábado 18 en Madrid en en Cibeles bueno y en las ciudades en las que corresponda pero en Madrid donde está realizada una convocatoria y no me cansaré de recordárselo bueno esto es de los pocos estorbos que le quedan a Sánchez el que va a hacer ahora dentro de un rato que será pasar por la Zarzuela y prometer su cargo ante el rey pero algo que le gustaría es evitar tener que despachar con el jefe del Estado y ser él la guinda del pastel el jefe del Estado bueno de momento va a tener que esperar o tendrá que dar otro tipo de golpe ayer fue un día grande para él porque la jugada que se inventó a finales de mayo cuando el sol se derrumbó cualitativamente pero no cuantitativamente las elecciones autonómicas y locales al final le ha salido bien a quien no hizo saber quien no supo hacer la lectura de aquellas locales y autonómicas porque considero que había sido un barrido absoluto de Sánchez lo fue cualitativamente pero cuantitativamente si vemos el número de votos tampoco era tanto y por eso él supo analizar oye si yo he perdido con todo lo que hay solo por esta diferencia de votos yo adelanto las elecciones las pongo en verano pilló la mitad con la pierna cambiada y luego además vamos a ver si me meto la ultraderecha y y estos además se dedican a hacer el tonto durante un tiempecito con los pactos con Vox y no con box y decir y no decir y rectificar y no rectificar y efectivamente salió así él supo entender que sus votantes le iban a perdonar todo incluso iba a tener más votantes que la última vez perdió las elecciones pero él supo desde el primer momento quedándolo todo podía tener 179 contra 171 y todo lo demás le da igual y más sin mira a su alrededor todo lo que tiene son palmeros entregados a la euforia de mantener el cargo y que estos días compiten en peloteo a ver si les cae algo en el nuevo reparto de sillones que conoceremos dentro de unos días ayer en la euforia de los socialistas contrastó con el pronóstico sombrío que realizó el líder del PP Núñez Feijóo al salir del Pleno en el que Sánchez fue reelegido presidente tenemos un presidente de gobierno que en esta investidura ha cruzado definitivamente el Rubicón para no volver atrás en su división de la sociedad española él mismo ha trazado la imagen de un muro para aislar a la mitad del país que no piensa como él bajó el argumento de que son todos unos fascistas yo he levantado un muro insistía el muro para los demócratas ante el fascismo bueno exactamente el mismo lenguaje que utilizaban aquella banda de canallas que gobernó la República Democrática de Alemania durante 40 años para desinflamar a un millón y pico de catalanes a los que no van a desinflamar porque solo hay que ver el chantaje de Jones y de Esquerra y de alguno de sus medios pues todos esos todos esos danzaigas han están muy efectivamente contentos y exultantes y pero con eso para contentar a esa gente para que esa gente se lleve el dinero el antiki y los demás ponen en pie de guerra a la mitad del electorado español más de 10 millones de personas a los que faltan al respeto como hizo ayer Patxi López con una vehemente intervención en el Congreso los que sí hacer un abuso del cuerpo de una mujer de verdad de carne y hueso solo socialistas a los que han pillado estos años gastando dinero público en burdeles eh Pachi tus compañeros p****** del Partido Socialista a ver si ahora irse de burdeles con dinero público va a ser menos grave que hacer una sátira política con muñecas de goma no serán los socialistas p****** Pachi los verdaderos machistas tomate una tómate una tila y le das una vuelta a eso si te llega al entender era para hacerlo bueno a todo esto hoy comienza el juicio del Tribunal de Cuentas contra la malversación de dinero público con motivo del proceso juicio a 30 antiguos altos cargos de la Generalidad entre ellos Puigdemont y Junqueras o sea hoy se escenifica como nunca la humillación a la que el poder político ha sometido el Poder Judicial el juicio comienza sabiéndose ya que la sentencia retrae exactamente igual porque los que se sientan en el banquillo pertenecen a la casta intocable a los amigos del sanchismo que a cambio de sus votos han comprado impunidad este tipo de cosas que van a analizar en el Parlamento Europeo el próximo miércoles"