El primer sonido del día de Carlos Herrera: los anuncios de Pedro Sánchez para tapar la polémica con Bildu

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por las medidas que ha anunciado Pedro Sánchez durante este fin de semana tras la publicación de las listas de Bildu.

"Las novedades de la campaña electoral y de otras circunstancias del día nos las vuelve a traer ese fantasma que ha sobrevolado todas las secciones electorales de estos días desde que Bildu hizo pública su lista de candidatos con 44 etarras y un puñado de asesinos, entre ellos que le ha dado una patada al tablero de las elecciones", comienza Carlos Herrera, "lo ha movido todo, con el añadido de un PSOE que quedó literalmente paralizado y un Gobierno a la carrera para no decir lo que debía". "Ya se vio cuando habló Sánchez y la ola de indignación popular alcanzaba a alturas insospechadas", destaca.

El comunicador pone énfasis sobre la idea de que "dijera lo que dijera Sánchez, sabía que no tenía que molestar a quien lo mantiene en el poder, a quien sigue haciéndolo, a quién le puede mantener cuando en diciembre los resultados indiquen que necesita Sánchez algún tipo de coalición y desde luego a quién necesita forzosamente en Navarra dentro de dos semanas". "Así que había que hablar, pero no demasiado", reflexiona, "es decir, había que decir es legal, pero a mí no me parece decente". "Pero si cree que con eso ha calmado las iras de todos aquellos que están perplejos por esta situación, se equivoca", sentencia.

"Han empezado a repudiar, pero ninguno ha pedido que cesen los acuerdos con ninguno y en este caso eso atañe a los que evidentemente esto no les hace gracia, ahí está la diferencia no a repudiar, sino a pedir que cesen los acuerdos", señala. Para Carlos Herrera, "mientras no lo hagan contundentemente, nadie que no lo haga, no merece ser votado". "Lo que ha hecho Page, decirlo en un mitin, hombre yo para mí con estos nada de nada, pero yo entiendo que respeto a los que tienen que tomar ese tipo de decisiones, pues seguramente no es necesario", apunta.

Las medidas

Recuerda Carlos Herrera que "dijo Sánchez: puede ser legal, pero no decente". "Lo indecente es firmar actos como el de Navarra, llevar los presos al País Vasco, las leyes de memoria, las leyes de vivienda... que digan que no quieren que se firme ni una más claramente dónde deben decir que denuncian esos pactos, porque con el asquito no basta, no basta", asegura. "Sánchez, mientras tanto, ahora propone llevarnos al cine por 2 € a los mayores de 65", analiza, "sigue copiando cosas": "Esto ya lo hizo Esperanza Aguirre en 2006 en la Comunidad de Madrid, creo que también eso duró unos cuantos años"

"Pues copia como lo del interrail y como todos los demás", sentencia. "Miren, las posturas más firmes de este fin de semana que se han visto por parte de aquellos varones que tienen que arriesgarse, han de verse en el Comité Federal del PSOE, porque luego, cuando llegue al Comité Federal del PSOE, allí se callan todos, allí es donde hay que decir que no hay que firmar con Bildu, ninguna ley de ningún tipo de nada absolutamente y ver qué cara se le pone al otro", finaliza.