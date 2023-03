El primer sonido del día de Carlos Herrera: la defensa de Marlaska de su actuación con Pérez de los Cobos

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por las palabras de Fernando Grande-Marlaska para defender su actuación con Pérez de los Cobos.

"Ayer acude Grande-Marlaska al Congreso con el 'caso Cuarteles' encima de la mesa y con la reciente renuncia de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, muy sospechosa y Marlaska estuvo todo lo chulo que podía estar. ¿Qué está queriendo decir Marlaska? ¿Está tratando de vincular a Pérez de los Cobos con el 'caso Kitchen' de escuchas en tiempos del PP? Porque si es eso, es muy grave. De momento ahí hay periódicos que cuentan que Interior ya está maniobrando para evitar que Pérez de los Cobos vuelva a su puesto. Así que, a poco que tengan alguna mínima información o indicio que pueda desprestigiarle, habrá una filtración a la prensa en próximas fechas", explica Carlos Herrera.

Ana Obregón

"Hoy hay un debate con lo del vientre de alquiler que lo ha desatado Ana Obregón. Desde luego, ha dado la campanada porque, a través de gestación subrogada, ha tenido una niña que la va a traer a España en Miami. Creo que antes de entrar en cuestiones morales, que en este caso son fundamentales, lo primero es la prudencia y el respeto a la persona que ha decidido llenar un vacío existencial de carácter emocional. Diciendo en una nota una frase que, seguramente, no es la más acertada. Porque dice 'ahora nunca más volveré a estar sola' y alguno le puede decir tú a lo mejor no, pero puede que esa chiquilla sí".

"En cualquier caso, lo que me sorprende de la jauría opinadora de las cloacas de Twitter, fundamentalmente es que se tiren de cabeza a unos casos sí y a otros no, estando como estamos ante un enorme dilema moral. Aparece un miembro del Gobierno, como no, Irene Montero, qué es el que nos dice, como tiene que ser nuestra vida y que emite juicios morales sobre un ciudadano, lo cual es absolutamente perturbador".

"¿Por qué tiene que ser Irene Montero quién decida lo que cada uno puede hacer o no con su cuerpo? Además, ¿no quedábamos que el cuerpo era propiedad de las mujeres? Sobre mi cuerpo decido yo, ¿qué hacemos si por ejemplo el cuerpo de la mujer es libre para abortar, pero no para gestar? ¿Tenemos que pedir permiso a Irene Montero para poner en marcha las cosas? Oiga meter laboratorio en la elección de los hijos abre un camino peligroso y espinoso, con un debate moral con muchas aristas"