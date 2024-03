El primer sonido del día de Carlos Herrera: el caso Koldo, Francina Armengol y la mujer de Pedro Sánchez

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el caso Koldo, Francina Armengol y la mujer de Pedro Sánchez.

"Señoras, señores. Me alegro. Buenos días".

"Ya es 1 de marzo y es viernes y son las 06:00. Este viernes va a ser un día para seguir atentos a la crecida del Ebro. El río va hasta arriba de agua. De momento no hay problemas en los tramos de Aragón. Vamos a ver en Zaragoza algunos tramos de Aragón por los que ha pasado. Llega a Zaragoza la crecida de la ciudad está en alerta para evitar problemas".

"Miren, cuando se agolpa tanta información tienes que ponerte un método. Vamos a ver, clasificar, jerarquizar la información de lo que está ocurriendo. Lo más importante, a lo menos importante, sin descuidar lo interesante, lo curioso. Pero a cada uno darle su sitio. Y crean ustedes que uno de los grandes trabajos de la redacción de Noche es ver todo lo que se acumula y todo lo que hay, que me río".

"Por lo general todo lo que se acumula estos días en torno al gobierno, a su gestión, a sus personajes, a sus reprobados, a sus investigados, a sus sospechados y a todos los implicados en una trama de corrupción que además se ve aderezada por una noticia realmente importante que conocíamos ayer".

"A Sánchez se le complica la amnistía para Puigdemont porque el Supremo, el Tribunal Supremo, ha des autorizado a la Fiscalía anunciando que si hay motivos para investigar a Puigdemont por terrorismo, lo cual es un bofetón a esa oficina rastrera que es la Fiscalía General del Estado, a Álvaro Ortiz y a la teniente fiscal".

"Yo no sé si le compensa a la teniente fiscal ver que todos sus compañeros del Supremo fiscales, pero además los jueces no están de acuerdo con el informe que hizo diciendo que lo de Puigdemont no era terrorismo. Y bueno, todo lo que le dijeron que tenía que decir. Vamos, la orden que recibió de La Moncloa".

"¿Alguien que conozca a esta señora le puede decir Oye, te ha valido la pena ponerte rastrera al servicio de un tipo como Sánchez y de un gobierno como el de Sánchez? Bueno, esa es otra. Esa es otra. A Sánchez se le complica, claro, poder justificar ante Bruselas la amnistía a un tío que está acusado de malversación y ahora investigado por terrorismo".

"Pero esto circula por otro carril al carril de aluvión de noticias que yo quiero contárselas y se lo contaré luego, después, más tarde. Porque ahora seguramente usted querrá conocer cuál es el estado árbol existente, las ramificaciones de ese problema que tiene el gobierno y que se llama caso Koldo".

"Caso Ábalos, Caso Sánchez, Caso Armengol, Caso Marlaska, Caso Villa, Caso Torres... Todos los casos que queramos ver. Primera providencia. Conviene aclarar quién es el que le pudo dar a la trama del chivatazo de que les estaban haciendo seguimientos cuatro meses antes de que acabaran siendo detenidos".

"Alguien se lo chivó. Solo le pudo hacer crear cortadas. Soltar frases en clave sabiendo que le escuchaban, o bien para delatarse o bien para despistar a los investigadores. Por ejemplo, ese intento de acercarse al PP que ayer el PSOE trató de explotar a la desesperada pero sin mucho éxito".

"Ayer el PSOE quiso hacer ver que es que a lo mejor Koldo también se había visto o iba a verse o tenía una cita preparada con Miguel Tellado, jefe del grupo parlamentario. En ningún momento se produjo esa reunión. En ningún momento. Ahora, fíjense ustedes, llamó la atención la tranquilidad con la que siguieron operando a pesar del chivatazo".

"A pesar de que sabían que estaban siendo investigados en el sumario por Santos Imágenes del 2 de noviembre captadas por la Guardia Civil, que demuestran cómo la trama ha mantenido la capacidad de convocar en la famosa marisquería La Chalana a actuales altos cargos del Ministerio de Transporte".

"O sea. Koldo recibe en La Chalana al subsecretario de Transportes, al director general de Empresa y finalmente al presidente de Adif, las vías por donde van los trenes, las estaciones, todos altos cargos que están hoy en el equipo de Óscar Puente, que le faltó tiempo, ya saben ustedes para anunciar una auditoría en puertos del Estado. ¿Cuánto sabe Óscar Puente de todo esto?"

"Bueno, siguiendo con esas reuniones de La Chalana, el que tampoco ha mejorado su situación ha sido Ábalos. De él también hay fotos con Koldo en la reunión del 10 de enero. ¿Por qué Ábalos no está investigado y imputado? Si el propio sumario el juez lo califica de intermediario de la trama, porque seguramente el juez querrá cerrarlo todo antes de enviar al Supremo con el suplicatorio correspondiente".

"Ojo al rejón azul que ayer le soltó Ábalos a Francina Armengol. Ábalos sigue defendiendo los contratos que hizo con la trama de Transportes fueron legales, fueron pertinentes, pero que lo del Gobierno balear de Armengol sí supuso un quebranto para el constituyente".

"Y ahora abrimos capítulo Armengol. Además de este este obús que le ha lanzado Ábalos, hoy cuenta El Mundo que Armengol dio un aval de calidad a la trama para que siguiera consiguiendo contratos aún sabiendo que a ella le habían colocado mascarillas, casi 4 millones de euros, y accedió a la petición de la trama de emitir un certificado diciendo que la entrega había sido satisfactoria".

"O sea, les ayudó a seguir pegando sablazos, jugando con la salud de todos nosotros. Porque estos sinvergüenzas, además de llevarse el dinero de todos, han jugado con la salud de nosotros comprando mascarillas que no servían, que no valían o que fueran cualquier cosa. Vamos a ver, porque la señora Armengol seguramente va a tener un problema". Ayer menudo cumpleaños tuvo Pedro Sánchez, porque, además, incluso se hace público que la mujer de Sánchez recibió a Víctor de Aldama, el comisionista. Uno de los inspiradores de esta trama, junto con el responsable de Europa, es un nuevo vincula a reuniones en unas reuniones y la gente trata de acercar al poder".

"Y la mujer de Sánchez podía ser vista como un paso intermedio. Y que se reúna el señor Hidalgo con la señora esta no tiene nada. Y que se reúna incluso el señor Aldama con esta señora, pero los dos a la vez, cuando se negociaba el rescate de Air Europa. Reunirse no es delito, claro. Pero el runrún ya ha incomodado a María Jesús Montero".

"Ah, sí, Pero Sánchez sí puede calumniar al hermano de Díaz Ayuso, que también es un particular. Begoña es un particular. Sí, bueno, es la mujer. Vive en la Moncloa también, pero el hermano de Díaz Ayuso. Sánchez sí puede calumniar al hermano de Díaz Ayuso".

"A Begoña ni nombrarla. María Jesús Montero la tiene de cemento armado. Pero, además, no hay nadie que te diga ojo, no digas ese argumento que se cae por sí solo. ¿O es que todos son igual de tontos los que tienes alrededor?".