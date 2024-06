El primer sonido del día de Carlos Herrera: Albares anuncia que España se suma al procedimiento contra Israel

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por Albares anuncia que España se suma al procedimiento contra Israel.

"Señoras, señores, Me alegro. Buenos días".

"Buenos días, Viernes. No tengo yo la culpa. Es viernes. Viernes 7 de junio del 2024. Todo pasa y todo llega. Hoy vuelven algunas lluvias. Lo van a hacer con fuerza en Galicia. En el Cantábrico. Lluvias con calor. En cualquier caso, porque hay temperaturas por cima de los 30 grados en la península, mientras en Canarias se van a mover seguramente los 25 o algo así".

"Y este fin de semana puede haber agua repartida. ¿Incluso está en el sur peninsular, no? En Canarias también se salvaría el Mediterráneo. Y lo bueno, ahora nos lo contará Maldonado, que está ya acabando los los pronósticos y se van a poner a echar un rato después de trabajar".

"Último día, último día de la campaña. El domingo se vota a otra cosa. Aquí habrá programa especial, ya lo saben en COPE y conocen Expósito, El Tron a partir de las siete u 20:00 de la tarde. Y luego iremos viendo por qué cada país vota. Los han votado en Países Bajos, en Holanda, de toda la vida. Dice los sondeos a pie de urna que hay un gran resultado de la derecha, más, más radical".

"Y luego los italianos no votan hasta las tantas, hasta las 23:00 de la noche. O sea que para ver el voto conjunto. Pero lo que nos interesa, el voto español. Este voto que el gobierno, especialmente el Sanchismo, especialmente Pedro Sánchez, ha querido convertir en, ya lo saben ustedes, un plebiscito y está utilizando todos los trucos a su alcance, incluso trucos irresponsables que ponen en situación delicada los intereses nacionales".

"Y ahora le hablo de eso que es el sumarse a la querella de Sudáfrica. Que bueno lo de Sudáfrica, pero parece de Irán en el Tribunal internacional acusando a Israel de genocidio. Dejo este momento apartado porque me centro en este plebiscito que si Sánchez se lo gana y lo gana porque tiene más votos, porque lo empata a votos o porque pierde por poco y ya se encargará él de hacer ver que ha ganado".

"No tengan ninguna duda de que lo va a utilizar para legitimar todas las tropelías que tenga en mente a partir del lunes. Lo ha dicho así Núñez Fijo. Ya sabemos que Sánchez es capaz de cualquier cosa, cualquier cosa para llegar, cualquier cosa para no irse y cualquier cosa para perpetuarse y si todo lo ha hecho después de perder las elecciones, imaginaros qué estaría dispuesto a hacer si empatamos el domingo".

"Y luego, además, han puesto en marcha los truquitos marca de la casa. El caso Begoña, qué enamorado estoy de Begoña. Begoña ven conmigo. Begoña me voy a hacer la víctima. La víctima de los abusos y ataques, de una ultraderecha judicial perversa y mediática y de todo lo demás. Luego saco a Teresa Rivera con el guerracivilismo y la matraca del no pasarán".

"Qué manera más buena de fomentar la concordia entre españoles, dando a entender que los malvados fascistas ya están a la puerta de Madrid. No digo que esta era, además de una perversa e inútil, un pozo inmundo de sectarismo. Me quedo corto. Bueno, perversa e inútil que no ha sabido manejar ningún fondo europeo y que además tiene este discurso del no pasarán".

"Y luego ya lo saben ustedes. Ahí estaba Israel. Oiga, el día que se recuerda el desembarco de Normandía, que fue la entrega más generosa que han hecho los jóvenes del mundo para ir a otro país a liberar a ese país de las garras del nazismo que estaba matando en un genocidio, que eso sí era un genocidio".

"Sale el ministro Álvarez a anunciar que España se va a sumar al proceso abierto contra Israel en el Tribunal Internacional de La Haya. España va a intervenir en el procedimiento del Tribunal Internacional de Justicia iniciado por Sudáfrica ante la situación en Gaza. Eso es un disparate antológico cósmico de Sánchez y de su portamaletas Albares".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Vamos a ver, una cosa es el inoportuno, innecesario, sobre todo inútil en consecuencias reales, irritante para Israel reconocimiento del Estado palestino, que es otra iniciativa electoralista para ver si a la extrema izquierda le quitamos un poco el bote y que así vote la izquierda extrema o la extrema izquierda. La extrema izquierda es una cosa y la izquierda extrema es Sánchez".

"Esto va a traer cola y desde luego Israel no lo va a olvidar. Sean o no votantes de Netanyahu, con independencia del juicio moral o político que les merezca Netanyahu, por cierto, contra quien se manifiestan cientos de miles de israelíes de manera ya casi habitual, llevar a Israel a la Corte Penal Internacional es una escalada que sobrepasa el populismo".

"Es un acto filibustero en política exterior. Vamos a ver, hay diez estados de la Unión Europea que reconocen al Estado de Palestina, Suecia, Chipre, Hungría, República Checa, Polonia, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria y nosotros. ¿Cuántos se han sumado a la denuncia de Sudáfrica? Nada".

"Los que se han sumado a eso está el Brasil de Lula, la Colombia de Petro, la Venezuela de Maduro, la Cuba castrista, la Bolivia de la sombra de Evo Morales, la Nicaragua del animal de Daniel Ortega. O sea, un distinguido grupo de países iberoamericanos con otros países asiáticos Pakistán, Maldivas, Bangladesh".

"Bueno, está Argelia, a ver si les cabreamos al vecino magrebí. Los demás mantienen una prudencia digna de mención. Oiga. Marruecos incluido se ha apresurado a apoyar el proyecto de resolución para el alto el fuego y liberación de rehenes israelíes en tres fases que ha preparado Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas".

"Egipto, Jordania, Arabia Saudí, Emiratos no han movido un dedo. Qatar está ejerciendo una labor de mediación que no se le ocurriría a hacer esa cosa. Y va este Napoleonchu, como le llama Ramón Pérez Maura, y su jefe Sánchez, instalados en una furibunda, irresponsable, disparatada huida hacia delante y se juntan a este distinguido Club de Naciones, especialmente dictaduras populistas de izquierdas o líderes populistas de izquierda y lo que les he contado en Asia".

"Vamos a ver, esto hay que contarlo para que se entere el mundo, especialmente Israel, los Estados Unidos, la Unión Europea, el mundo árabe, que ha estado mucho más prudente y ponderado que España. Sánchez y Napoleonchu no son España. Y esto pasará una factura que vamos a estar pagando muchos años, incluso después de que estos se hayan convertido en parte del sumidero de la historia".

"Porque que ya han sobrepasado el límite de la nota ridícula antes a pie de página a la que se habían hecho acreedores hasta ahora. Están haciendo daño a toda la democracia, a la democracia española, sumándose a otro golpe a nuestra imagen, credibilidad, posición en el mundo. Y les voy a contar una causa por genocidio".

"Oiga, el tribunal solo ha aceptado crímenes de guerra y siempre están yendo estos más lejos que todos los radicales de la Tierra. Es una irresponsable banalización del genocidio, que es el asesinato premeditado, planificado, estructurado, industrializado, constante y sin excepciones de una raza, una civilización".

"Lo que hicieron los nazis con los judíos, por lo que fueron desalojados, por lo que fueron desalojados con el desembarco de Normandía que ayer se conmemoró en las playas francesas. Bueno, si Sánchez hubiera estado allí, esa foto, madre mía, para ver lo que hubiera dado que España no, no estaba".