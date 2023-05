El primer sonido del día de Carlos Herrera: el acuerdo salarial entre los empresarios y sindicatos en España

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el acuerdo salarial entre los empresarios y sindicatos en España.

"Todo este carrusel de dádivas generosas con el dinero de los demás que Sánchez está montando para la juventud y para lo que no es la juventud, como llevarles en tren por Europa o si hace falta les doy un aval del ICO para que compren un piso... Pero, ¿no había que alquilar? A ver que se sacan de la chistera a lo largo del día, pero es ir dando, dando, dando, dando y esto esconde algo; efectivamente esconde un miedo o esconde una certeza que tienen, igual es que se pone nervioso cuando ven las cosas que pasan en otros países como en Chile", analiza.

En cualquier caso, Carlos Herrera tiene "la sensación" de que "la noticia importante es el acuerdo salarial que ayer les anunciamos entre empresarios y sindicatos", porque "hoy vamos conociendo algunos detalles más": "Subir al menos un 10% los salarios hasta 2025 y un 1% adicional si la inflación supera esas cifras a lo largo de 3 años". "Lo ratificaron en el Gobierno porque la CEOE se niega y con razón", señala el presentador, "se apuntan un tanto que no les corresponde": "Este acuerdo no es de obligado cumplimiento, es una guía no vinculante para los convenios que quedan por firmar, que son 1400 cada sector".

"Cada empresa tiene que adaptar esta referencia a sus necesidades, pero hemos conocido que en ese documento que tiene 32 páginas hablan de varias cosas", comienza a enumerar. Una de ellas, "uno de los principales problemas que tiene sector laboral en España, qué es el absentismo laboral": "Una tasa de absentismo del 6,7% en el cuarto trimestre del 2022, es decir, hay más de un millón de personas que no van a su puesto de trabajo, que trabaja entre lo que son bajas y no son bajas las bajas laborales". "En el 2021 costaron al Estado 12.492 millones", detalla Carlos Herrera.

El comunicador expone en 'Herrera en COPE' "que el acuerdo pida la administración agilizar los procesos en las bajas, por ejemplo, permitiendo a las mutuas realizar pruebas y tratamientos para reducir procesos". "El acuerdo salarial también habla de la jubilación", relata: "Apuesta por la jubilación parcial y el contrato de relevo como fórmula para mantener el empleo". Para Carlos Herrera, "esto choca también con los planes de Escrivá para incentivar que se retrase cada vez más la jubilación": "No se pide impulsar la negociación de planes de pensiones colectivos en los convenios".

Otro asunto "es el teletrabajo": "Se pide identificar qué puestos, qué funciones pueden mantener, el trabajo, la distancia fijar, un mínimo de horas presenciales, un máximo de horas de teletrabajando y también un mecanismo para que la empresa pueda pagar al empleado los gastos que genera trabajar en casa". "Respecto a la formación", detalla Carlos Herrera, "potenciar la formación continua para que el trabajador progrese". Por último, "hay un apartado para la inteligencia artificial, qué es una cosa así que es un poco vaporosa, pero se pide a las empresas mucha prudencia, control y transparencia sobre un asunto sobre el que realmente no sabemos sus dimensiones reales".