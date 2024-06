El primer sonido de Carlos Herrera: Sánchez, 'desencajado' por los problemas que tiene en su Gobierno

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Pero me alegro tela, eh, de saludarles. A las seis de la mañana, cinco en Canarias, de este 13 de junio de 2024. El tiempo va a despejarse y hoy remiten las lluvias, las temperaturas van a subir en todo el país, en algunos puntos de Andalucía alcanzaremos los 35 grados. Y así iremos, mientras acaricia nuestro rostro esa suave brisa del sanchismo que nos va a democratizar.

Amigos míos, con la falta que hace que nos democraticen. Le sugiero a Sánchez que sea al estilo de la República Democrática de Alemania. Él puede elegir varios modelos de los que presidieron el país. El que más le guste. Sánchez está desencajado, ayer nos dimos cuenta de cómo se puede desencajar una persona que pierde y se siente herida, tira hacia delante arrasando hacia delante.

Está desencajado por los problemas que tiene en el seno de su Gobierno, como Yolanda Díaz. Tiene problemas con la aplicación de la amnistía, con sus socios independentistas y luego tiene problemas en su casa. Con la investigación que continúa con su mujer y su hermano. Sánchez sabe que le espera el colapso, pero la reacción es que todo el que no le apoye deba ser calificado de ultraderecha. No le van a sacar ustedes del concepto del fango ni el concepto de la ultraderecha. Ni a él ni de todos los que le rodean.

Ahora, anuncia iniciativas contra los jueces y la prensa libre. A los jueces ha venido a decir 'los nombraré yo'. Y a los medios, 'yo les digo qué publicidad les toca'. Además, Sánchez dijo: '¿qué es eso de que los medios tengan los tertulianos que quieran?'.

Sánchez, perdóname, los contertulios los elijo yo. No tú. Si no te gusta, no los oigas. Que sé que los oyes. Pero los elijo yo. ¿Todo para qué? Para que no recordemos que ha perdido. Son golpes de efecto que hace siempre algo que le sale mal. Es decir, ejercitar el autoritarismo, la autocracia, dejando aparte ya determinados disimulados. No hay como perder unas elecciones para se brote a la luz.

Pero vayamos primero con el plan para amordazar a los jueces. Sánchez quiere capar definitivamente la capacidad del Poder Judicial. Es decir, lo que ya se ha sacado de la manga para que los tribunales colapsaran y en la línea que le conviene a él, que es nombrar a sus partidarios y a sus amigos. Que todo vaya por el ministerio de Justicia. Créanme ustedes, Bolaños decidiendo quién es el presidente del Supremo. Claro, esto para la asociación profesional de la magistratura es un atropello constitucional.

Lo normal es que los designe Bolaños...claro. Pero bueno, el camino sería crear un nuevo sistema y las mayorías de elección del Poder Judicial. Ha dado un últimatum al PP y el PNV le ha recordado al Gobierno que eso sería pan para hoy y hambre para mañana. Están convencidos de que van a impedir gobernar a la oposición para siempre...a veces se les olvida que algún día se llama Sánchez.

Luego vino la amenaza de 'libertad de medios de comunicación'. Sánchez, mientes. Como siempre. Esto es otro bulo. Lo que aprobó Bruselas no es una directiva que haya que trasponer a la legislación española, con una ley que ahora deba desarrollar el Gobierno. Ya está en vigor y está pensado para evitar la injerencia de Rusia. Quieren evitar que Madrid y otras autonomías puedan meter publicidad en medios críticos con el sanchismo. Es eso. Y no otra cosa.