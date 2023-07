La pregunta de un oyente que deja mudo a Carlos Herrera, entre lo mejor de 'Herrera en COPE'

La Ley Trans ha sido uno de los temas más polémicos del último año y de toda la legislatura de Pedro Sánchez. Tras la aprobación de la norma en el Congreso de los Diputados, el 2 de marzo de este mismo año se produjo la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado con su posterior entrada en vigor. Precisamente por eso, los oyentes de 'Herrera en COPE' necesitaban resolver todas sus dudas relacionadas con el tema, y Carlos Herrera no dudó en escucharles. Aquí tienes el audio con una de las preguntas que dejaron al comunicador sin palabras.

Uno de los aspectos más polémicos de la regla, aprobada hace tan solo unos meses, es que permite que los niños con una edad comprendida entre los 12 y los 14 años puedan modificar su género con la autorización de un juez. Además de que los adolescentes mayores de 16 años puedan modificar su sexo en el Registro Civilsin ningún tipo de requisito. Dos aspectos que han generado debate y controversia en toda la sociedad española y que todavía, a día de hoy, continúan generando incógnitas en la opinión pública.

Expósito aborda las consecuencias de esta ley

Carlos Herrera no ha sido el único en tratar de explicar el contenido de la Ley Trans y analizar qué supone su aprobación.Ángel Expósito también abordó las consecuencias de esta norma en 'El Paseíllo del Tron' de 'Herrera en COPE'. Lo hizo con la participación de psicólogos y una chica que, según ella misma, fue víctima de la disforia de género en su adolescencia.

El director de 'La Linterna' quiso centrarse en un caso real para ayudar a las familias cuando reciben la noticia de que su hija o su hijo afirma ser una persona trans: "Nagore fue una de ellas. Durante su adolescencia pasó por lo que se conoce como transición social, se cortó el pelo, la ropa, las redes sociales... El sufrimiento es tal que llegan a utilizar una prenda, que en el entorno trans, se llama binder para disimular el pecho", comenta Expósito.

Justo después, Nagore describía con sus palabras qué es el 'binder', "es como un sujetador deportivo con la diferencia de que por la parte del pecho es rígido, de forma que te aplasta el pecho. Puede, incluso, romper costillas, no puedes llevarlo más de ocho horas, no puedes hacer deporte con él, no puedes comer con él, y si lo llevas demasiado tiempo te van a tener que quitar los pechos porque el tejido mamario se daña", concluye.

Una oyente le pregunta a Carlos Herrera por el partido al que vota

