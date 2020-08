¿Por qué nos anticipamos a los acontecimientos de forma negativa?

¿Cuántas veces te ha ocurrido que, sin haber pasado nada, te has anticipado a los acontecimientos de forma negativa? ¿Cuántas veces te has puesto en la peor situación posible sin ningún motivo aparente? Muchas veces pecamos de impulsivos y nos obsesionamos con situaciones futuras, que en muchas ocasiones nunca suceden o no lo hacen de la forma en la que nos imaginamos.

Estas situaciones improbables y negativas nos quitan el sueño, nos causan ansiedad, tristeza y depresión, y todas ellas nos afectan en el desarrollo de nuestro día a día de forma normal. Vivimos alerta, y nos preparamos para acontecimientos que hemos magnificado en nuestra cabeza.

Esta mañana hemos hablado en 'Herrera en COPE' con Rosana Pereira, experta en psicología positiva para que pueda aclararnos cómo funcionan estos sentimientos y cómo gestionarlos para situaciones futuras.

Rosana opina que se gasta “mucha energía en pensar” y que por el contrario, muchos de esos sentimientos “no llevan a nada”, más que a un estado que tira “a lo depresivo”.

Asimismo ha explicado que durante los siglos de evolución, hay cierta información genética que hemos traído “de generación en generación”. Si bien es cierto que hace años, “ponerse en lo peor podía salvar la vida”, lo único que se consigue es ponernos en “pensamientos pesimistas”. Sin embargo, según la experta en psicología, hay investigaciones de demuestran que cuando se tiene esa habilidad, “se acierta más”. Y si bien se trata de algo que a simple vista puede parecer “contraproducente”, se trata de un recurso “que tenemos como especie para prevenir riesgos o peligros”. Lo importante en estos casos es saber gestionarlo, ya que si no se hace de la forma correcta, lo único que va a producir son “comportamientos más pesimistas y depresivos” que otra persona que sea capaz “de gestionarlo mejor”.

Cómo evitar estos pensamientos negativos

Rosana Pereira remarca la importancia de evitar decirle a una persona preocupada, que deje de preocuparse, ya que eso “solo hará que se preocupe más”. Si bien es cierto que hay personas que son capaces de tener la falsa sensación de que al controlar lo que hay a su alrededor, “podrán salir mejor de la situación”, en el fondo es “todo lo contrario”.

Es necesario aceptar “que esos sentimientos negativos tienen una finalidad”. Si una persona es incapaz de plantearse el porqué tiene esos sentimientos, se corre el riesgo de que esos sentimientos negativos acaparen todo en nuestra vida. Por ello, y para terminar, Susana Pereira cree que es imprescindible “que haya un equilibrio entre escuchar al sentimiento pesimista y no ponerse en todo lo malo”.