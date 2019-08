El peligro de las picaduras de un mosquito tigre

El mosquito aedes albopictus o mosquito tigre se caracteriza por su coloración negra con ornamentación blanca en tórax y abdomen, patas a bandas negras y blancas y una línea blanca longitudinal en tórax y cabeza. Tienen una longitud de diez milímetros y sus larvas de esta especie se desarrollan en recipientes donde hay pequeñas cantidades de agua, sobre todo si se hallan en lugares sombreados como, por ejemplo, jarras, cubos, floreros, platos de macetas y otros objetos que contienen agua. Su criadero larvario original consiste en oquedades llenas de agua.

Es un mosquito principalmente urbano cuya picadura, incluso a través de ropa fina como calcetines, es muy molesta produciéndose en horas diurnas en las que una parte de las especies autóctonas no suelen picar.

En ‘Herrera en COPE’ hemos hablado con Pedro Velasco, entomólogo y creador del insectario de Madrid Insect Park (San Lorenzo del Escorial). En este centro muestran la parte amable de los insectos, lo maravilloso que es su mundo, a pesar de existir esa “parte negativa que es la que enseguida nos alarma, lógicamente, porque nos pueden transmitir enfermedades mortales”. Sin embargo, “es un a mínima parte de los insectos la que nos causa problemas. La mayoría son beneficiosos para nosotros”, ha comentado Velasco.

El mosquito tigre comenzó a aparecer en el año 2004 en España, “es procedente del sudeste asiático. Por la globalización está todo descolocado, cada cosa estaba antes en un sitio y tenía sus limitaciones y sus agentes que los controlaban, ahora todo está, con la globalización y el movimiento de las personas, en todos lados”, ha dicho. En la actualidad “hay mucho movimiento, hay mucho trasiego de bienes, de mercancías y de productos internacionales. Por ello, pueden viajar, por ejemplo, en tierra, macetas o neumáticos, en cualquier lugar en el que el insecto haya tenido la oportunidad de poner sus huevos”, ha explicado Velasco.

Este insecto puede transmitir infinidad de enfermedades, “es bastante peligroso cuando nos pica. Las más graves son el chikungunya, el dengue y la zika”, enfermedades tropicales que poco a poco “han ido apareciendo, no de golpe sino, por ejemplo, primero ha sido en Italia o en los Balcanes y de ahí se ha ido moviendo el mosquito y ha ido transmitiendo la enfermedad”, ha aclarado el entomólogo .

Uno de los mayores peligros de estos mosquitos es que “pica de día y, además, la picadura no se nota. Pica y no te enteras. Los mosquitos pican para alimentarse, pero solo las hembras. Cuando un mosquito pica inocula, a la vez que chupa la sangre, unos productos químicos muy sutiles que el individuo no nota pero que, al cabo de un tiempo, le duele”, ha aclarado Velasco.

El científico ha dado algunas pautas para evitar que estos mosquitos se reproduzcan en el hogar: “Lo mejor para protegerse es no tener un sitio donde puedan poner los huevos: el agua almacenada en los platos de las macetas, algún balde... El mosquito tiene que tener un medio acuoso para poner las larvas”, por lo que lo mejor es no tener nada de esto.

Por último, ha contado que en Insect Park enseñan la importancia de “no matar insectos porque son beneficiosos, sin ellos no existiría el planeta, son responsables de la polinización, por lo que sin ellos no habría plantas. En el parque podemos ver insectos de todas las partes del mundo, hay algunos espectaculares de color, de forma, de tamaño... Lo que más sorprende es la variedad y la cantidad diferente que podemos encontrar”.