Pedro Rollán (PP): "Estamos absolutamente convencidos de la inocencia de Díaz Ayuso”

El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, que sustituyó a Ángel Garrido y que lleva más de cien días al frente de la región, ha negado este miércoles en 'Herrera en COPE' que el proyecto planteado por Isabel Díaz Ayuso en su discurso de investidura sea “un campo de pruebas para un futuro gobierno de centro-derecha en toda España”. “Lo que aplicamos son fórmulas que han sido positivas, que han puesto al ciudadano en el centro de la acción política y los gobiernos al servicio de los ciudadanos y no al revés como nos tiene acostumbrados la izquierda”, ha dicho en COPE.

En su opinión, la exposición que hizo Díaz Ayuso de su programa en la primera sesión de investidura “fue clara, contundente, con principios y sin complejos”, respondiendo así a las críticas de Rocío Monasterio y de las otras formaciones políticas. “Ahora vamos a descubrir un nuevo resurgir dentro de la Comunidad de Madrid, que gracias al PP es la región con menor tasa de desempleo de toda España, que acapara el 85% de la inversión extranjera, genera uno de cada cinco empleos y crea una de cada cinco empresas a nivel nacional”, ha detallado.

Sobre las acusaciones de corrupción de los últimos días que han tratado de acorralar a Isabel Díaz Ayuso, Pedro Rollán se ha mostrado convencido “de que el asunto no irá mas allá porque ella ya ha dado todas las explicaciones”. En su opinión, “PSOE y Podemos no respetan el resultado de las urnas y utilizan cualquier cuestión como arma arrojadiza para tratar de generar presión en el que será nuestro socio de gobierno". "Estamos absolutamente convencidos de su inocencia”, ha señalado.

En cuanto al malestar generado en el partido de Santiago Abascal tras el discurso de Ayuso al considerar que no han escuchado los compromisos con un formación, Rollán aclara que “forma parte de su ritual". "Vox ha tenido una gran relevancia mediática a lo largo de los últimos meses provocado principalmente por la negociación y ahora pasará a un segundo nivel porque la oposición no es muy lucida. Volverá a tener momentos de brillantez cuando corresponda elaborar los Presupuestos. Lo importante es que no pueden cuestionar ninguna de las 155 medidas acordadas con Cs. Seremos respetuosos con todos los electores que nos han dado su apoyo”, ha zanjado.

En este sentido Rollán ha explicado que en su nueva nueva singladura con un socio como Cs, “el gran peso de las consejerías las llevará el PP (7 frente a 6) y en el tema de los presupuestos las áreas que gestionara el PP serán un 75% del montante total”.

El presidente en funciones destaca que la nueva gestión de la Comunidad conseguirá “sin una presión asfixiante, tener los mejores servicios para los ciudadanos”. Apuesta que entre las primeras medidas que pondrá en marcha Isabel Díaz Ayuso estará la gratuidad del abono transporte para los mayores de 65 años y las cuestiones en el sistema educativo. Además destaca la bajada histórica del IRPF al 5,5% y los planes de ayuda de emancipación para los jóvenes madrileños.

Sobre su predecesor Ángel Garrido, ha reconocido que verle sentado en otra bancada “genera cierta sorpresa”. No obstante “lleva poco más de cinco meses en Cs, pero más de dos décadas en el PP y eso echa muchas raíces”. Por último, ha querido ser prudente sobre la posibilidad de formar parte del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. "No pediré explicaciones si no es así. Ayuso está capacitada para elegir la mejor opción, le corresponde a ella tomar esa decisión”, ha concluido.