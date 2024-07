Este jueves Carlos Herrera ha entrevistado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien ha apuntado que "los medios de comunicación en nuestro país son mas imprescindibles que nunca". Ha recordado que gracias a ellos "ha habido crisis de gobierno, se han destapado hechos corruptos y ha habido ministros que han entrado en la cárcel".

Así las cosas, ha pedido a los medios y los periodistas que "sigan trabajando" y alega que si algún día llega a la presidencia del Gobierno "sáquenme esto de hemeroteca, pero sigan trabajando, con rigor".

Ha criticado la intención del presidente del Gobierno de establecer más control sobre los medios de comunicación. De hecho, Feijóo ha asegurado que "un Gobierno que mete mano en el control de los medios financiados con medios públicos es incompatible para hablar de transparencia de medios de comunicación y sus apoyos, cuando gobiernan en comunidades autónomas, les cuesta digerir este tipo de planteamientos".

Pedro Sánchez y su intento por "embarrar el campo"

El presidente popular ha reprochado que Sánchez "intentó embarrar el campo" para que las denuncias contra su círculo más cercano no sean "ciertas o parcialmente inciertas". El líder popular ha enumerado todas esas "investigaciones abiertas en los juzgados y las denuncias formuladas" contra "su mujer, su hermano, el Fiscal General del Estado, su partido y su gobierno".

Feijóo ha apuntado que este miércoles, en el Congreso de los Diputados, comprobó que "el presidente no se toma el país en serio" y asegura que no tienen "ningún interés en regenerar nada". Así las cosas, su gobierno y su ambiente vive en un círculo "lleno de sospechas y denuncias". Una serie de circunstancias que en otro país europeo "conllevaría la dimisión del primer ministro".

Alberto Núñez Feijóo ha reprochado duramente que la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, se siente "por segunda vez en un banquillo" y no haya habido consecuencias. "No me imagino que la mujer de un presidente del Gobierno anterior tuviese que hacerlo", ha criticado.

"Pensé que cuando empezó a salir todo esto y aquella famosa carta, y esos cinco días de asuntos propios iban a servir para tomar una decisión. Aquella solicitud de despacho con el Rey para no anunciarle nada, aquella pseudodespedida con los funcionarios de Moncloa... me di cuenta de que el presidente no tienen ningún límite moral y que su objetivo es ser presidente del Gobierno a toda costa", ha apostillado el líder popular.

Sobre la ruptura del Partido Popular con Vox en todas aquellas comunidades en las que gobernaban en coalición, Feijóo ha dejado claro que los de Abascal han "torpedeado" al Gobierno que "representaba el cambio político". Por ello, ha criticado que con esta decisión ha alejado, precisamente, ese "cambio político" y que no puede hacerlo en España "quien ha tirado el cambio en las autonomías".

Alberto Núñez Feijóo ha recordado, sobre las últimas elecciones generales, que "el 94% de los españoles votamos a partidos no independentistas y quien está gobernando es el 6%, a través de los que tienen representantes de partidos independentistas". Por otro lado, y sobre lo que puede ocurrir en Cataluña, el presidente popular lo tiene claro: "Gobernar con los independentistas".

De hecho, cree que "el objetivo de Sánchez es gobernar con ERC" y apunta que "el PSE es el partido que mas pactos tiene con los independentistas, más que los pactos que los independentistas entre sí".