Musicoterapia para enfermos en paliativos: "No entiendo el ser músico si no es para crear un mundo mejor"

Hace poco ha comenzado en el Hospital de Calella la musicoterapia para los pacientes que se encuentran en cuidados paliativos. No es la primera vez que se oye hablar sobre la relación entre la música y la salud, que también ha ayudado a algunos pacientes con problemas mentales o emocionales. Este tipo de sesiones se llevan a cabo una vez a la semana por parte de una musicoterapeuta profesional y están dirigidas a pacientes y familiares para mejorar su bienestar emocional y físico.

Además, es una manera de acompañar a las personas en las etapas finales de su vida. "Es una idea relativamente antigua, ya hay bastantes experiencias de la musicoterapia en la atención sanitaria", ha explicado a los oyentes de Herrera en Cope el Doctor Jordi Valls, director de atención sociosanitaria de la 'Corporació de Salut del Maresme i la Selva'. Pero resalta que en los cuidados paliativos esta terapia se utiliza con mayor frecuencia, porque se trata de enfermos que están en una situación terminal, con enfermedades en fase avanzada. En muchas ocasiones no existe la posibilidad de comunicar todo lo que se quiere mediante las palabras.

"Las personas somos las mejores armas terapéuticas"

De este modo, que la musicoterapia es una buena opción para transmitir expresiones y sentimientos. "Las personas somos, muchas veces, las mejores armas terapéuticas", dice el doctor. Emplear un tono musical que haga rememorar buenos recuerdos al paciente ingresado resulta relajante y terapéutico. "Por el momento los resultados son complicados de valorar, ya que llevamos muy poco tiempo con el proyecto en marcha, pero existen múltiples publicaciones que avalan su utilidad en este entorno", asegura Valls.

Lourdes Bartrolí es la musicoterapeuta que está ayudando en el Hospital de Calella y asegura que ella decidió introducirse en el mundo de la musicoterapia porque quería dedicarse a los demás, puesto que "no entiendo el ser músico si no es para crear un mundo mejor", dice. Además, la mujer comenta que no es la primera vez que está en contacto con el hospital, ya que ha colaborado con anterioridad varias veces. Explica que suele llevar bastantes instrumentos y según cómo observe al paciente, decide utilizar unos u otros.

"El recorrido es corto, pero intenso"

No obstante, también depende de lo que le demande el paciente, que, en ocasiones, le piden usar más uno que otro. Además, "cada instrumento te evoca a una propuesta", confirma la experta. Recalca que ella ha tenido un cierto acercamiento al paciente y, por lo tanto, sabe reconocer las canciones que le remueven o le gustan porque forman parte de su vida. Así que eso es lo que le motiva a tocar una canción en concreto. Sostiene que "el recorrido con el paciente es corto, pero intenso".

Es más, dice que se llega a crear un vínculo entre terapeuta y paciente y que eso es lo que le da fuerzas para continuar con su labor desinteresada. Aun así, lo que más le motiva es "estar con una persona, sin importar su pasado ni diagnóstico. Quiero acompañarlo en el momento en el que se encuentra". Sin embargo, apunta lo difícil que resulta cuando ya no vuelve a ver al paciente, por eso hay que estar preparado. Además, tanto el doctor como la musicoterapeuta han coincidido en que a los familiares de los pacientes les parece reconfortante esta situación y también a ellos les ayuda.