'El Mundo': "El problema es que desde hace 100 días gobierna un señor con falta de escrúpulos"

Luz y pensiones, ambiente revuelto y una novedad cuando menos curiosa. Lo de la luz, destacado en todas las portadas. Destaca 'El Economista' que el gobierno dejará de ingresar 1.500 millones de euros al suspender la tasa de generación eléctrica. ¿Cómo lo van a compensar? Témanse lo peor. 'El País', 'El Mundo' y 'La Razón' abren con la imagen de esos jubilados protestando frente al Congreso y con Pablo Iglesias convirtiendo la calle una vez más en un plató. El problema es que ahora cogobierna y como titula 'La Razón' ahora los pensionistas se revuelven contra el llamado gobierno social. Lo curioso que 'El País', tímidamente, se asome hoy al “tesisgate”, con una información en la que cuenta como Sánchez y Ocaña en su libro a cuatro manos sobre la tesis del Presidente fusilaron párrafos enteros de la conferencia de un diplomático en la Camilo José Cela. El hombre está ahora de embajador en Australia y dice que a él nadie le pidió permiso. Y en 'ABC', reportaje sobre la idea lanzada por la consejera de hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo. Que las tiendas cobren por probarse ropa para acabar con la práctica de probarse modelitos y luego comprarlos por Internet. ¿Es un capote al comercio tradicional o una ocurrencia sin mucho sentido?

Las protestas de los pensionistas pensionista, ¿qué dice la prensa de todo esto?

Los periódicos lo que destacan es que los pensionistas le piden a este Gobierno lo mismo que al anterior, sólo que ahora gobiernan los que antes instigaban las protestas. Escribe Álvaro Martínez en 'ABC', “el problema de sacar a la calle a protestar cuando se está en la oposición, es que luego hay que meterla en casa cuando se está en el gobierno”. Coinciden varios diarios en los análisis que volver al sistema de ligar las pensiones al IPC es muy difícil. Para empezar, explica Carlos Segovia en 'El Mundo', preparen 2.500 millones de euros al año. Esa ley de las pensiones y el IPC la hizo Aznar en el año 97 y funcionó bien durante trece años, con gobiernos de PP hasta 2010 cuando Zapatero tuvo que ignorarla en su amargo despertar tras tres años de negar la crisis.

Los atajos, los trucos, las tretas del Gobierno para intentar conservar el poder en la prensa

Tanto truco, es posible, que no sirva de nada. Escribe Raúl del Pozo que Joan Tarda le dijo con todo el morro y la desvergüenza al Presidente que si no retira las acusaciones de rebelión no habrá presupuestos y añade que la impresión es que este Gobierno de Sánchez morirá donde nació. En el Congreso. Bueno, lo que para 'El País' es un interesante debate jurídico sobre si se puede o no se puede hacer, para el resto es, sencillamente, cargarse el poder de control de una de las dos cámaras del parlamento español. El editorial de 'El Mundo' es claro: el problema es que desde hace cien días gobierna un señor que está determinado a compensar su falta de escaños con su falta de escrúpulos. Este diario esgrime hasta 14 sentencias del constitucional contrarios a lo que pretende Sánchez. 'ABC' fotografía en la portada a un Presidente atrincherado y sin escrúpulos. Un atajo dice el editorial indigno de una democracia seria, una tomadura de pelo. Fraude legal con tintes chavistas resume el editorial de 'La Razón'.

No ahorra adjetivos Ignacio Camacho en su columna de 'ABC'. Tongo parlamentario y marrullería bolivariana y lo peor, lo han hecho de un modo tan desahogado que ni siquiera se cortan a la hora de justificarlo.

La tesis, la espada de Damocles del Presidente ¿qué novedades tenemos en los periódicos?

Dos bastantes divertidas. Una que lleva a preguntarse por qué 'El País' se suma ahora a las informaciones de la tesis. 454 palabras copiadas de la conferencia que pronunció el 25 de febrero de 2013, el diplomático, Manuel Cacho, actual embajador en Australia. Un corte y pega de párrafos enteros bastante burdo, hasta incluye una errata del texto de la conferencia “un ente en vez de entre”. Bueno 'El País' dice que en ese libro conjunto de Sánchez y Ocaña hay de todo, hasta un teletipo de agencia de un acto oficial, un comunicado del consejo de ministros... y en este plan. Eso sí, 'El País' recuerda que ellos han pasado hasta tres programas informáticos por la tesis del presidente y no han encontrado nada raro. 'Ok Diario' publica una cosa divertida, si no fuera tan chusca. En la tesis de Sánchez se cuentan algunos eventos ocurridos tres días antes de entregar la tesis. Habla de una Conferencia de Presidentes del día 2 de octubre de 2012 y presuntamente Sánchez depositó la tesis el 5 de Octubre. Claro tres días para corregirla y encuadernarla. Vamos una tesis express.