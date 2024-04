El motivo por el que Carlos Herrera ha elegido esta caseta en la Feria de Abril de este año: "Allí no hay"

El meteorólogo Maldonado, colaborador de 'Herrera en COPE', ha charlado este viernes con Herrera sobre la Feria de Abril. Antes que nada, ha desgranado qué temperatura habrá este fin de semana (que es cuando transcurre).

El experto ha explicado que "los días de Feria de Sevilla van a transcurrir con temperaturas del orden de 30-31-32 grados. Bajando a partir del jueves, máximas de 26-27 grados. Con mínimas de 12-14 o 15 grados como mucho". En un momento dado, Carlos Herrera ha explicado por qué elige una caseta en la que disfrutar de la fiesta este año. Escúchalo aquí.

Audio





En concreto, Carlos Herrera asegura que va al simulador de caseta que pone el ayuntamiento que se encuentra al lado de Fibes (Palacio de Congresos de Sevilla). "Voy a estar allí. Allí no hay albero. El ayuntamiento me dice que vaya, así me ven los turistas, o los que pasan y los que vienen al Congreso. Y se toman una copita aquí y lo haremos". Por tanto, ese es el motivo por el que Herrera se decanta, este año, por esa caseta. Por la petición que le ha hecho el ayuntamiento.





Maldonado también ha hecho referencia, por último, a la votación que tiene prevista hacer el alcalde de Sevilla para "volver al calendario antiguo, en vez de empezar la noche del pescaíto el sábado, volverla a empezar el lunes y en lugar de terminar a las 12 del domingo, terminarla como antaño a las 12 del día siguiente. Alargarla un día más y acortarla uno por delante".

El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés aseguró (sobre esta votación) que sería un proceso “muy sencillo”, planteando las dos opciones posibles de desarrollo de la feria.

Según Alés los votantes que podrán participar en el referéndum serán los sevillanos empadronados, los titulares de casetas y los de carruajes.

En cuanto a la fecha de la votación, será entre los días 23 y 25 de abril, pocas jornadas después de terminar la actual edición de la feria de abril de este año 2024.

Podrá realizarse a través de una aplicación del Ayuntamiento de Sevilla, a la que se accede con un código QR. También podrá votarse de manera presencial en los distritos donde habrá dos ordenadores, uno con un funcionario que facilitará el proceso.

Audio





El Ayuntamiento, con esta iniciativa, contar con la mayor participación posible de ciudadanos que expresen su opinión.

Una sevillana desvela dónde puedes encontrar el rebujito más barato de la Feria de Abril: "Para encontrarlo"

Esta joven, que compartió una serie de trucos a través de TikTok, explicó dónde se puede encontrar el rebujito más económico de la Feria de Abril.

En primer lugar, Alejandra explica que existe una caseta en la que te arreglan el traje de forma gratuita: "Yo creo que hay gente incluso de Sevilla que es que no lo sabe, hay una caseta, como una casetilla, en la que te hacen arreglos gratis".

Y es que "si por ejemplo se te descose el vestido imagínate que te agachas, te pisan el traje y se te descuelga un volante, te lo arreglan en el momento gratuitamente, así que es una opción superbuena y que te puede salvar de un apuro y de no volverte a tu casa".

La bebida tradicional que se consume en la feria es el rebujito, ¿dónde podemos encontrar el más barato? Antes de responder a la pregunta, Alejandra pide que "no vayáis a la Calle del Infierno a comprar rebujitos". Explicaba entonces que, la caseta donde es más barato se conoce como 'La Pecera'.

"No recuerdo bien por cuanto estaba, pero las jarras el año pasado estaban a 11 y 12 euros cuando siempre han costado entre 8 euros más o menos, ahí creo que siguen a 8. No os puedo asegurar nada del precio de este año, pero ahí siempre están más baratas", concluía la sevillana.