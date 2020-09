Mon Bosch: "Hay que arrebatarles la lengua a los separatistas porque el catalán es una lengua española”

Josep Ramón Bosch, fundador y presidente en dos etapas de Sociedad Civil Catalana, ha sido entrevistado este martes en 'Herrera en COPE', donde ha presentado su nuevo libro, 'Cataluña, la ruta falsa', en el que realiza un recorrido por el pasado de la autonomía para construir una visión de futuro. Según ha dicho, en 1975 Cataluña superaba en el PIB a Madrid en un 25%, ahora está un 18 % por debajo, se han ido 5.000 empresas y dos bancos. “Cataluña está desguazada”, ha manifestado.

A su juicio, la sociedad catalana está “entristecida”, pero todavía vive “en una especie de falsa realidad y no se ha dado cuenta de “la negra noche que se nos viene encima”. Mon Bosch ha dicho que las “clases medias y altas siguen jugando con el procés como si no hubiera pasado nada” y ha pronosticado que el independentismo va a ganar las elecciones. “Los constitucionalistas no hemos sido capaces de haber articulado un proyecto común” a pesar de que en 2017 ”ganamos las elecciones”.

A este respecto, ha señalado que según el Centro de Opinión de Cataluña, el sentimiento mayoritario entre los catalanes “es sentirse catalán y español”, mientras que el procés “es rechazado por el 54%”. El problema de los constitucionalistas es que “no tenemos un relato para los catalanoparlantes”. Es “la lengua la que nos divide”, ha enfatizado.

Mon Bosch se ha pronunciado sobre losescraches que ha denunciado el vicepresidente Iglesias.En este sentido, ha dicho que el líder de Unidas Podemos no sabe “realmente lo que es el acoso y el escrache”. “Lo que hemos sufrido los catalanes es la muerte civil”. Es el “acoso, persecución, insultos, amenazas...”. El historiador y empresario ha desvelado que su hija sufrió una agresion que la empujó a “salir al extranjero” y que su propia mujer ha sido diana de las críticas. Él mismo, cuando dirigía una multinacional farmacéutica, tuvo que dar explicaciones dos veces en Japón porque lo llamaban “fascista y represor”. “Cuando te metes en politica y vas en contra del sentimiento mayoritario, aquí te matan civilmente”, ha lamentado.

En lo que se refiere a las propuestas que ha presentado para superar esta división, el autor de 'Cataluña, la ruta falsa' ha hablado de “hacer más Cataluña en España y más España en Cataluña”, así como implicar más a los catalanes en “la gobernanza de España” con mayor presencia en las administraciones. “No existe España en mi tierra, lo que hay que hacer es potenciar la marca Barcelona y hacer una apuesta clara para que venga el Senado” a la ciudad, así como “apostar por la bicapitalidad”. Además, ha dicho que “hay que arrebatarles la lengua a los separatistas porque el catalán es una lengua española” mediante una ley de lenguas.

No obstante, para todo ello lo primero es “la voluntad clara de una mayoría de catalanes de superar el procés. Este es un tema que tenemos que solventar los catalanes, pero necesitamos la ayuda y la comprensión de todos los ciudadanos de España. Tenemos que echar a los separatistas del gobierno de la Generalitat”, ha manifestado.