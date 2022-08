Miki Nadal nos invita a disfrutar un producto que puedes comer desde el desayuno hasta la cena

Como cada viernes desde que comenzó el verano, el presentador, humorista y cocinero Miki Nadal nos acerca a un producto de la gastronomía en "Herrera en COPE". Este viernes 12 de agosto, nos trae un vegetal, que además de ser producto de temporada, puedes tomarlo en el desayuno, en la comida, en tus ensaladas o en la cena, o en todos si te gusta mucho.

¿Sabes cuál es? Es rojo, pero puede ser amarillo e incluso tener tintes verdosos, su baile favorito es la salsa y suele tener problemas de identidad. ¿Lo sabes ya?





Miki, nos habla del tomate, un producto que llegó a Europa de la mano de Hernán Cortés. El tomate o jitomate (en México) es el fruto de la planta Solanum lycopersicum, el cual tiene importancia culinaria y es utilizado como verdura. Siendo el tomate un fruto botánicamente clasificado como una baya, es comúnmente usado en arte culinario como un ingrediente vegetal o guarnición.

El tomate es un alimento con escasa cantidad de calorías. De hecho, 100 g de tomate aportan solamente 18 kcal. La mayor parte de su peso es agua, y el segundo constituyente en importancia son los carbohidratos. Contiene azúcares simples que le confieren un ligero sabor dulce, y algunos ácidos orgánicos que le otorgan el sabor ácido característico. El tomate es una fuente importante de ciertos minerales (como el potasio y el magnesio). De su contenido en vitaminas destacan la B1, B2, B5 y la C. Presenta también carotenoides como el licopeno (pigmento que da el color rojo característico al tomate). La vitamina C y el licopeno son antioxidantes con una función protectora del organismo humano. Durante los meses de verano, el tomate es una de las fuentes principales de vitamina C. En la tabla de la derecha se provee información sobre los principales constituyentes nutritivos del tomate.





¿Sabías que existían más de 10.000 variedades de tomate en todo el mundo?

El Servicio de Introducción de Plantas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha desarrollado un listado en el cual se catalogaron aproximadamente más de 10.000 variedades distintas de tomate.

Las mismas fueron obtenidas gracias al trabajo de recolección que llevaron adelante los productores de tomates de todo el mundo, en el pasado. Igualmente, una gran sección de esa lista ya no la encontramos en los bancos de semillas. Han sobrevivido muy pocas variedades de tomates que llegan actualmente al consumidor.