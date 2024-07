Miguel Tellado, en COPE: "Sánchez está enfangado de corrupción hasta las cejas"

Tenemos un verano muy activo en cuanto a información se refiere. En 'Herrera en COPE', reflexionamos con Miguel Tellado sobre algunas cuestiones de rigurosa actualidad. Es portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados.

Sobre la no declaración de Sánchez ante el juez Peinado, asegura Tellado que no pilla por sorpresa su estrategia. Llevamos meses reclamando al presidente explicaciones razonables sobre las actividades de su esposa. El presidente ha hecho lo que todo el mundo esperaba. No colaboró con la Justicia. En una democracia moderna, lo que se espera de un gobernante es colaboración plena con la Justicia. La única realidad es que Sánchez no contesta a nada. No lo hace en el Congreso, ni ante los medios y se ha negado hacerlo ante la Justicia".

Eso sí, él "y todo su Gobierno se dedican a criticar a la oposición, a los jueces y a los medios. Lo cierto es que ayer, después de no declarar ante el juez, ha generado más sombras de duda sobre las actividades 'profesionales' que realizaba su esposa".

Tellado indica que, con respecto a la querella a Peinado, "se ha utilizado como una cortina de humo y Sánchez ha tratado de convertir al juez en culpable. Es una estrategia tremendamente peligrosa en democracia porque pone en tela de juicio la separación de poderes en nuestro país. Se utiliza la Abogacía del Estado y se pone en servicio de la familia Sánchez-Gómez. Es tremendamente grave".

Añade que "Sánchez pretende convertirse en una víctima cuando es objeto de una investigación judicial. El juez está haciendo su trabajo y hay una serie de informaciones que han derivado en una imputación. Por lo tanto, a quien le corresponde dar explicaciones es a Sánchez. Estamos en una tesitura tremendamente grave que no es acorde a un Estado de derecho normal. El Gobierno ha traspasado todas las líneas rojas posibles".

"Sánchez está enfangado de corrupción hasta las cejas y lo único que hace es atacar a quien le investiga", denuncia en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

La imputación de Sánchez "es una posibilidad que está encima de la mesa. Y el juez lo decidirá. Este es un gobierno acorralado por la corrupción"

El análisis de Miguel Tellado del preacuerdo entre PSC y ERC: cuenta cómo reaccionará el PP

Tellado dice que Sánchez ya compró su investidura. También "con los independentistas y aceptando acuerdos. Y ahora está comprando la investidura de Illa que el presidente había comprometido no aceptar".

Por otro lado, denuncia que "está engañando a ERC. Nosotros creemos que es un acuerdo de imposible aplicación porque es de dudosa legalidad. Habría comunidades de segunda y de tercera. Rompería la multilateralidad. Es un disparate sin ninguna duda. Un ejercicio de corrupción política y económica inadmisible. El PP defenderá un sistema de financiación común que ha venido funcionando de forma razonable y que, romperlo, no es posible".

Insiste en que Sánchez está engañando a ERC con un acuerdo de posible ejecución. También llama la atención sobre "esos socialistas que critican a Sánchez y luego le apoyan. El doble discurso del señor Page o Lambán ya no tiene sentido", concluye en los micrófonos de 'Herrera en COPE'