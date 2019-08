Miguel Joven (Tito): "Vienes a Nerja y respiras y vives Verano Azul"

Los 19 episodios de la mítica serie Verano Azul siguen siendo retransmitidos cada verano en Televisión Española. Y este verano no podía ser diferente por lo que en ‘Herrera en COPE’ hemos hablado con dos de sus protagonistas: Tito y Piraña; o lo que es lo mismo: Miguel Joven y Miguel Ángel Valero.

“La gente tiene un cariño verdadero a Verano Azul y eso no cansa. Además, parece que no cambia y es una de las cosas que más sorprende y más se agradece”, ha dicho Tito. Por su parte, Piraña ha añadido que siente “emoción y sonrisa, te transporta un poco a un cariño para siempre. A mediodía como con mi hijo de diez años y lo vemos juntos y de verdad que me encanta ver a mis compañeros, los diálogos me parecen preciosos”.

Piraña no tiene un capítulo favorito, “Verano Azul es todo un capítulo completo. Me gustaron todos. En unos capítulos cuentan historias más alegres en otros más dramáticas, pero no me puedo quedar con uno favorito. Me quedo con cualquiera desde el encuentro hasta la despedida, que no es para siempre, nunca”. Pero Tito sí que tiene, y no solo uno, dos: “Desde el punto de vista de fan de la serie, el que más me gusta ver es ‘No matéis mi planeta, por favor’, me parece un capítulo precioso, por desgracia muy necesario y adelantado a su tiempo. El que más me gustó hacer fue el de ‘La cueva del gato verde’ porque estuvimos mucho tiempo para hacerlo y te puedes imaginar a los dos (Tito y Piraña) retozando por ahí y haciendo casi lo que nos daba la gana”.

Tito ha manifestado que, “a parte de los dieciséis meses que estuvimos grabando, que fue como un verano durante todo ese tiempo, creo que todos tenemos uno o dos veranos que son inolvidables. Yo lo remonto a la década de los 80 cuando éramos niños y vivíamos con esa alegría”.

“Antonio Mercero siempre decía que las cosas con amor y con humor. Era un padrazo, un gran amigo, un gran director, un líder de los que camina con todo el mundo y no se deja a nadie atrás, un despertador de sonrisas, de imaginación, de compañerismo, de ingenio, una grandísima persona y un maestro para todos. Seguimos queriéndole mucho y sigue vivo cerca de todos nosotros. Un regalo del cielo”, ha alegado Piraña.

Por último, Tito ha expresado que “en realidad, creo que lo mejor de Nerja lo hemos sabido mantener, sobre todo la calidez de la gente del pueblo. Como localidad hemos evolucionado, pero el cómo es la clave y creo que nosotros lo hemos hecho bastante bien. Vienes a Nerja y respiras y vives Verano Azul”.