Miguel Borra, CSIF: "La pandemia y la ola de frío han puesto al descubierto las costuras de la Administración"

"La pandemia y el temporal de nieve han puesto al descubierto las costuras y las debilidades de nuestras administraciones, tras muchos años de recortes y falta de inversiones en las infraestructuras" asegura Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios- CSIF en "Herrera en COPE".

Debilidades tan patentes estos últimos días tras el paso de la Borrasca Filomena como "se está viendo en la cárcel de Valdemoro cuyos funcionarios llevan tres días doblando porque no han podido llegar el relevo, lo que es el ejemplo de muchos años en los que han primado los recortes y el afán partidista de los distintos gobiernos" recalca Borra.



Tenemos dice Miguel Borra, "una administración está en mantilla, en Sanidad tenemos tres camas de hospital por cada mil habitantes fente a las cinco camas por cada mil habitantes que hay de media en la Unión Europea, o en Alemania que hay 8 camas de hospital por cada 1.000 habitantes con todo lo que eso conlleva de necesidad de funcionarios, y hay que preocuparse por qué ocurre eso, y se está viendo desde el principio de la pandemia. Lo importante ahora es estar vacunados todos, bien, pero también que el sistema sanitario pueda responder a las necesidades de los ciudadanos".

O la situación que se está viviendo en el SEPE, donde "tenemos 8.000 funcionarios y en los útlimos años se han perdido 3.000 funcionarios y la mayor parte de los ERTE se van a convertir en ERE y vemos que los partidos políticos no están haciendo nada, en este caso el que gobierna para que el SEPE pueda soportar la carga de trabajo", denuncia Miguel Borra.

Tercera ola y no hay sanitarios suficientes

"Estamos totalmente tensionados de todo, las olas vienen una tras otra, se anunció a bombo y platillo la campaña de vacunación y lo que ha faltado es coordinación y organización y que hubiera un plan nacional de vacunación. A través de este concepto de la cogobernanza es un sálvese quién pueda, nos hemos encontrado que no hay médicos ni enfermeros o lo que ha pasado en el sistema educativo" critica el presidente del sindicatos de los funcionarios que señala que ante tal situación ningún joven quiere ser funcionario, "en este momento ser empleado público no es nada atractivo porque hay profesores, policías que trabajan 13, 14 meses gratis por la pérdida de poder adquisitivo. Los jóvenes no ven la administración pública como una salida. En el momento que llega una tensión en el sistema pues pasa lo que nos está pasando" advierte.

Y hay soluciones, señala Miguel Borra, por ejemplo en la Sanidad ante la campaña de vacunación se "podría poner la sanidad privada al servicio de la pública y así se refleja en los sucesivos decretos de alarma o se puede movilizar incluso a los estudiantes del último curso de grado sanitario".

Es necesario sustituir a Illa ya

"El mismo día que Salvador Illa dijo que iba a ser candidato a las elecciones catlanas pedimos que fuera sustituido porque la situación requiere una persona que esté pendiente las 24 horas del día. La persona que suena para sustituirla Carolina Darias es perfecta, lo importante es que la persona que esté, esté al cien por cien y cuente con todos los profesionales porque es necesaria la creación de una comisión de expertos, con nombres y apellidos"

"No es lógico que en España tengamos 17 modelos distintos de sanidad" o las clases "no es posible que se reanuden las clases, incluso aunque se pudiera llegar, no se podría estar con las ventanas abiertas con -17 grados y eso se podría haber subsanado o bien si las administraciones locales o las autonómicas hubieran dotado a los colegios de las medidas suficientes"

Ante esta situación, Miguel Borra afirma que se necesitan 106.000 nuevos funcionarios públicos y las plazas que se van a sacar a concurso "no son suficientes".