Miguel Ángel Aguilar, sobre la Transición: "Me descompone que la gente hable con esa frivolidad"

El periodista Miguel Ángel Aguilar, que acaba de publicar el libro “En silla de pista” en el que evoca hechos memorables del último medio siglo de España, ha sido entrevistado este viernes en 'Herrera en COPE', donde ha señalado que el revisionismo que algunos sectores políticos hacen de la Transición le irrita. "Me descompone cuando gente que no sabe de qué va la vaina habla con esa frivolidad de lo que sucedió aquí, porque este asunto no nos tocó en una tómbola, hubo que trabajarlo", ha recordado. "La Transición fue impugnada desde la semana siguiente", ha dicho Aguilar, que también ha reconocido la labor del presidente Suárez.

Sobre los dirigentes de Podemos, David Gistau le ha recordado una anécdota. Ambos estaban en la tribuna de prensa del Congreso cuando los diputados de la formación morada accedieron por primera vez a la Cámara. Entonces un periodista le dijo: "No conozco a ninguno", a lo que Aguilar respondió: "Es peor. Ninguno nos conoce a nosotros".

Miguel Ángel Aguilar, que vio morir una España y nacer otra, también ha hablado de la labor actual de los periodistas en comparación con la prensa de antaño, esencial en la consolidación del Estado democrático actual. "Habitualmente la tribuna de prensa está vacía -en el Congreso- y los periodistas están en sus cabinitas viendo la sesión a través de la señal de televisión", pero no están allí, que es un "laboratorio privilegiado" ya que pueden mirar donde quieren y no donde les remite el realizador.

"Al poder siempre todo elogio le parece escaso y toda crítica le parece excesiva", ha concluido Aguilar tras repasar la situación del periodismo actual.