El miedo al dentista ya no existe

El Colegio General de Dentistas de España afirma en Herrera en COPE, que el miedo al dentista ya está cerca de ser agua pasada, aunque todavía hay mucho que haces porque tan solo un 47% de los españoles va al dentista. El Doctor Oscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas de España, y Antonio Montero, presidente Oficial del Colegio oficial de Odontólogos y estomatólogos lo confirman.

"Ese miedo ya no existe tanto, porque las tecnologías han cambiado", dice el doctor Castro, y añade: "si acaso notan una leve molestia, pero la tecnología ha avanzado y con el nivel y técnicas que ya tenemos en España, ya no hay por qué tener miedo". Carlos Herrera recuerda aquellas anestesias que te dejaban KO, y la aguja enorme con la que se ponían, pero "ahora la gente va con confianza y no hay dolor", porque se usan derivados de la lidocaína, con mucho menos duración y un efecto más intenso.

Las encuestas además confirman no solo que el miedo decrece sino la buena imagen que se tiene de los odontólogos, a veces negativa tras escándalos de cierres de clínicas: Antonio Montero confirma que "el 80% está satisfecha con el servicio, y están interesados en las ofertas".

Sobre cuánto tendríamos que acudir al dentista dice el doctor que al menos habría que ir una vez al año, "pero a la menor molestia también, porque la detección precoz es lo mejor para la salud y para el bolsillo".

Es sorprendente la cantidad de campañas de salud oral que están llevándose a cabo, para niños y adultos. De las más novedosas, las que versan sobre los riesgos de los dispositivos electrónicos, los vapeadores - que son igual de perjudiciales que el tabaco-, talleres para perderle el miedo al dentista y muchas más de las que podemos informarnos en redes sociales. a través del hastag #TuDentistaTeInforma. El doctor Castro, recomienda que se cuide la salud bucodental, que no es solo una cuestión estética. La mayoría de las patologías si se cogen a tiempo son muy sencillas.