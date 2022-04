Michavila se moja con el resultado de las elecciones andaluzas: "El PP está fuerte, pero..."

Narciso Michavila es el presidente de GAD3 y una de las personas que mejor conoce el funcionamiento de los procesos electorales. El anuncio de la convocatoria de elecciones en Andalucía parece más cerca que nunca y Carlos Herrera ha querido preguntarle por qué resultados se esperan que arrojen las urnas.

La mayoría del PP, en el aire

Michavila ha afirmado que está de acuerdo con que "el Partido Popular andaluz va a ser el más votado". A su vez, asegura que está "de acuerdo con que tienen un líder como no ha tenido ni siquiera el Partido Socialista. La popularidad que tiene Juanma Moreno en estos momentos no la ha tenido ningún presidente de la Junta anteriormente", ha destacado sobre el actual presidente de los andaluces.

"Hace un año, después de las elecciones de Madrid, teníamos al Partido Popular en mayoría absoluta en Andalucía", ha recordado Michavila. "No lo descartaba. Ahora lo descarto totalmente", concluye, según han avanzado sus análisis. "El Partido Popular está fuerte allí, pero muy lejos de la mayoría absoluta. Y luego, ojo, porque junio al Partido Popular le puede salir muy bien o le puede salir mal", ha reflexionado el presidente de GAD3.

Y es que Narciso apunta a un riesgo con el que se podrían encontrar los 'populares': "Como su gente se le quede en casa o en las playas, se puede llevar una sorpresa y el sufrimiento que viví aquí en París, entre algunos líderes, lo pueden sufrir el día de las elecciones aquí en Andalucía", ha destacado.

"Todas las elecciones que ha habido últimamente, desde que se convocaron las elecciones hasta que se abrieron las urnas, no paró de cambiar voto", ha señalado Michavila. "Lo que sí puedo garantizar, don Carlos, es que esa noche GAD3 dará resultados e incluso dará estimación siete días antes, donde esperamos estar muy cerca, pero esa noche clavaremos resultados, porque se ha vuelto a demostrar que el elector nunca miente", ha anunciado Narciso Michavila en 'Herrera en COPE'.

Michavila analiza la victoria de Macron en Francia

Michavila, que se encontraba siguiendo la entrevista en Francia, ha contado de primera mano cómo era el ambiente: "Estaban contentos con que no haya ganado Le Pen. Hay muchas lecciones que analizar", ha apuntado, tras lo que ha querido tratar el problema que puede tener la aplicación de cordones sanitarios, algo que sí ocurre en Francia con el partido de Le Pen.

"Los que se queden fuera, van a terminar votando la opción menos mala. El sistema vuelve a ser bastante perverso, deja a muchísimos votantes sin representación", ha añadido. Y es que para Michavila la aplicación del cordón sanitario al partido de Le Pen en Francia puede acabar por tener problemas para quienes se oponen a ella: "Como Le Pen siga creciendo, dentro de 5 años gana las elecciones. Como no la están dejando gobernar en ninguna institución, no se está desgastando. Si los partidos nuevos no asumen responsabilidades de gobierno, se llevan siempre el voto de los descontentos, está en el 41 por ciento del voto, mucho más que su padre", ha señalado.

Narciso Michavila ha respondido a la pregunta de si Le Pen puede llegar a gobernar dentro de cinco años, es decir, en las próximas elecciones presidenciales. "El sistema fantástico ha dejado a los partidos tradicionales fuera del mapa. Si siguen con esa estrategia de que 13 millones de franceses se están quedando sin representación... Ojo, en España hemos conseguido con un sistema parlamentario que todos los partidos tengan algún tipo de responsabilidad. El que quiera llevar el cordón sanitario a Vox hasta sus últimas consecuencias, que analice lo que ha pasado en Francia", ha advertido el experto de GAD3.

