El mensaje de Carlos Herrera a Rafa Nadal tras su derrota en Roland Garros: "Una idea magnífica"

Este lunes, Rafa Nadal caía derrotado en su primer partido de Roland Garros. El mallorquín se enfrentaba a Alexander Zverev, número cuatro del mundo, en un partido que duró más de tres horas y en que perdía en tres sets por 6-3; 7-6 y 6-3.

A primera hora de esta mañana, Carlos Herrera ha querido acordarse de Nadal y ha tenido unas palabras para él. Escúchalo en el siguiente audio.

David Ferrer pide "darse más tiempo" a Rafa Nadal antes de decidir, y confía en París: "Opciones" El capitán del equipo español analizó la derrota de Rafa Nadal en Roland Garros: "Quiero creer que Rafa se va a dar otra oportunidad, pero he estado en el palco y es triste". 28 may 2024 - 00:26

Audio





"Hoy tenemos que hablar de Rafael Nadal, porque ayer la verdad es que no confirmó a pie de pista si era su despedida o no, después de perder un partido con la cabeza muy alta contra Alexander Zverev, que es el número cuatro del mundo ahora mismo y es uno de los grandes favoritos para llevarse el torneo", comenzaba diciendo el comunicador.

Y es que, como recordaba Herrera, fue la "mala suerte" la que hizo que ambos se cruzaran en el primer partido y solo podía quedar uno.

En la rueda de prensa posterior, Nadal se mostraba positivo: "Es el primer torneo que salía a la pista con una mínima opción de llegar lejos y luchar por cosas importantes, por como me sentía físicamente. Si uno disfruta y es feliz con el día a día, no me cierro ninguna puerta. Voy a ir día a día como siempre he hecho y cuando se acabe la energía y la ilusión lo sabré".

La intención de Nadal para los Juegos Olímpicos

La próxima cita también será en París, en los Juegos Olímpicos, que tiene intención de jugar, como ha recordado Herrera: "Él tiene la intención de jugar los Juegos de París que se van a celebrar en las pistas de Roland Garros. Ha confirmado que estará".

Además, "quiere convencer a Carlos Alcaraz para ir jugando algún partido de dobles, que sea la pareja española en los Juegos", una idea que le encanta al comunicador.

"La verdad que es una idea magnífica. Debemos acostumbrarnos a que un 'superclase' se vaya, la gente dice adiós porque el deporte de élite tiene un tramo de edad y con 38 años a lo mejor ya no estás en la elite. Pero bueno, sigue disfrutando y haciendo disfrutar a los tuyos como nos ha hecho disfrutar Rafa Nadal a lo largo de todos estos años".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Nadal no cierra la puerta a volver

Sin condición de cabeza de serie, el sorteo emparejó a Nadal con el 4 del mundo, uno de los jugadores más en forma del momento que llegaba con el título de Roma recién conquistado, y su rodaje no fue suficiente.

El germano hizo un partido sólido, de mucha altura, y acalló los dos intentos del español de subírsele a las barbas, al final del tercer set, cuando Nadal tuvo servicio a favor para apuntarse el parcial, y al principio del siguiente. Pero en ambos momentos elevó Zverev el nivel y demostró que Rafa todavía no está en su mejor condición.

Aunque señaló que pudo ser su último partido en Roland Garros, afirmó que no descarta al cien por cien intentarlo una vez más, lo que acabó con cualquier tentativa de homenaje, aunque sí habló con un tono que parecía de despedida a un público que durante todo el partido no paró de aclamarle.