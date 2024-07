Un médico desvela las preguntas que le hacían los usuarios sobre drogas en la deep web: "¿Qué pasa si...?"

Silk Road era literalmente el Amazon de las drogas. Se trataba de una página de Internet creada en Estados Unidos y alojada en la 'dark web', en la que se podían comprar drogas y fármacos desde cualquier parte del planeta. El 1 de octubre de 2013, el gobierno de Estados Unidos cerró la página y metió en la cárcel a su creador a Ross Ulbricht.

A él y a los que participaron en ella como administradores o moderadores. A todos menos a uno. Y ese es Fernando Caudevilla, licenciado en Medicina y Cirugía. Por el día trabaja como médico de familia en un centro de salud y por la tarde en su consulta privada. Sin embargo, es conocido por muchos como 'Doctor X', apodo que utilizaba en esta web para asistir a consumidores en la reducción de riesgos en el consumo de drogas. Este lunes ha pasado por el estudio de 'Herrera en COPE', donde ha confesado que se trata de un campo "muy oscuro en el que se sabe poco y del que se divulga muy mal".

Ha explicado que la información de las drogas "está sesgada, politizada y mediatizada", y que el hecho de aportar información sobre drogas "desde una perspectiva científica es un trabajo interesante".

Antes de Silk Road, el facultativo trabajó en Energy Control, una ONG que "trabaja en una prevención de drogas destinada a consumidores. Hay que buscar herramientas para quienes tienen más riesgo. Lo tenemos claro en el caso de la heroína, metadona, intercambio jeringuillas, pero se pueden llevar al resto de las sustancias". No fue hasta que apareció Silk Road.

"Era un Amazon de las drogas", ha apostillado Caudevilla. "Ponía en contacto compradores con vendedores. Asociada había un foro y había una sección de drogas y salud e hice lo mismo que había hecho en otras plataformas", ha explicado. Y fue así como comenzó a ofrecer información sobre drogas y salud. Un foro en que había más de 100.000 personas y tuvo mucho éxito. "El administrador contactó conmigo, hizo una gran publicidad de mi trabajo y me dio las gracias, hizo tanta publicidad que en un momento dado yo dije que no podía asumir tanto trabajo", ha agregado.

No obstante, todos los responsables de la página web y participantes fueron detenidos. Todos menos él, quien ha defendido que no hacía nada ilegal, más que ofrecer información sobre estas sustancias. De hecho, ha reiterado que "una juez federal de FBI manipuló mi testimonio". Él, en cualquier caso, "tenía la fortuna de vivir en Europa, donde dar información sobre drogas no es ningún problema ni es delito".

Ha revelado algunas de las preguntas que le hacían los usuarios: "Preguntaban cosas concretas y preguntan lo mismo que cualquier consumidor de drogas no se atreve a preguntar a su médico. Qué pasa si mezclo esta droga con este fármaco; qué pase si tomo esta droga si soy diabético; esta droga qué efectos secundarios tiene; cómo tengo que hacer para dejar esta droga... todo tipo de cuestiones que tengan que ver con drogas y salud".

