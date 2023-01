Máximo Huerta confiesa cómo fue su última conversación con Pedro Sánchez antes de dimitir: "No podía hablar"

Este lunes, 'El Hormiguero' comenzó la semana con Máximo Huerta. El periodista ha asistido al programa de Antena 3 para hablar de sus últimos proyectos, concretamente de la apertura de su primera librería. Además, ha hablado también de su último libro ‘Adiós pequeño’, una novela que trata de una familia en vísperas de la noche de San Juan y de las vivencias que tendrán en ella.

No obstante, después de esto, se ha mojado y no ha dudado en hablar sobre cómo vivió su polémica dimisión como Ministro de Cultura y Deporte, tan solo una semana después de su nombramiento. Estas declaraciones fueron tan llamativas que han llegado hasta la 'Ensalada divertida', espacio que María José Navarro presenta en 'Herrera en COPE'.

Se recuerda a Huerta como el ministro que menos ha durado en la historia. Fue su publicación de un fraude a Hacienda le que le obligó a dimitir a la semana de llegar al cargo. Ya han pasado cuatro años desde entonces, pero sigue siendo una marca que ha dejado rastro en su currículum.

"Gente muy importante del PSOE me llamó y me dijo que si sabía que lo habían hecho al 'estilo Macron'. 'Vamos a coger a alguien llamativo y vamos a no apoyarle'. Eso me lo dijo gente importante del PSOE", comenzaba diciendo a Pablo Motos sobre el causante de su dimisión. "No del PP, ni Ciudadanos, ni Podemos... Gente del propio partido afirmó eso. Yo no sé si creerlo o no", insiste el entrevistado.





"Yo renuncié a todo"



"Yo no sé si habría una premeditación, pero cuando no notas apoyo y ves que eso ya se ha hecho en otros lugares también... Además, si no lo quieres, ¿Para qué le ofreces un cargo?", reflexionaba. "Yo estuve un mes callado, me pidieron que no hablase durante un mes. No porque me lo pidiera él, es que no podía hablar. Era incapaz de hablar. De hecho, recuerdo irme con mis amigos a Londres. Me fui para allá y en el aeropuerto, al ver las portadas, me desmayé. Yo soy culpable de mis cosas, no me estoy victimizando, pero me caí", recuerda.

"Mucha gente cree que tienes un sueldo vitalicio. Yo renuncié a todo. No quería nada, ni el recuerdo. Quise hacer una digestión lenta y dolorosa.. Me quedé solo con el maletín que está en casa", contaba el comunicador. Después de estallar la noticia, Huerta fue a Moncloa y se reunión con Pedro Sánchez, en la que sería su última conversación.

"Empezó a hablar de que todos acaban mal en política, ‘mira Zapatero, mira Aznar, qué dirán de mí cuando acabe’. Y yo pensaba que vengo yo a dimitir. Él ya me había dicho en aquella charla, en la que me pidió que me callara, lo de ‘qué dirá de mi la historia’. Bajé con unas ganas de dimitir…. Y ya está", confiesa el escritor. "Me tiraron al precipicio, esa tarde no me llamó nadie, pedí el coche y subí con el discurso para dimitir, pero yo había pagado mi deuda con Hacienda y tres multas, las dos que me correspondían y la dimisión como ministro", asegura.