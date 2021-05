Marlaska, en COPE: "No ha habido devoluciones en caliente, sino rechazos en la frontera"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pasado por los micrófonos de COPE en pleno conflicto diplomático con Marruecos por la situación en la frontera de Ceuta y Melilla. Marlaska ha asegurado que lo peor ya ha pasado y que muchos de los inmigrantes han vuelto ya a Marruecos: "Han regresado la mayor parte de los adultos que entraron de forma indebida. Las fronteras de Ceuta y Melilla se han protegido. De unos 8.000 que entraron de forma ilegal han entrado más de 6.500. En cuanto a los menores, estamos retornando a aquellos que tienen el requerimiento de sus familias".

Herrera ha preguntado a Grande-Marlaska por las devoluciones en caliente, un concepto denostado por la izquierda cuando está en la oposición y que aplica sin problemas cuando está en el Gobierno. Marlaska ha negado que sea esa la cuestión. "No son devoluciones en caliente. Lo que se hacen son rechazos en frontera. Ha habido un ataque a las fronteras y la respuesta no puede ser en los mismos términos".

Herrera ha preguntado por el concepto de rechazo en frontera, y la diferencia con lo que la izquierda llama devoluciones en caliente: "Devolución en caliente no es un concepto jurídico. Rechazo en frontera es para aquellas personas que no han entrado en territorio nacional".

Respecto a la entrada en Melilla de 30 inmigrantes en un salto a la valla esta noche, Marlaska ha querido establecer una diferencia entre esta situación y lo ocurrido en Ceuta: "Hay una presión migratoria importante tanto en Ceuta como en Melilla. Marruecos también sufre una presión importante de otros países africanos. Esta noche han accedido 30 personas a Melilla de forma irregular y se seguirá el procedimiento".

Marlaska considera que lo que sucedió en Ceuta fue un ataque a nuestras fronteras: "Lo de Ceuta ha sido un intento de vulneración de las fronteras y muchas de estas personas han vuelto voluntariamente a Marruecos y los medios de comunicación han sido testigos".

Marlaska ha abogado por la plena restitución de las buenas relaciones con Marruecos: "Somos vecinos, compartimos fronteras. Ceuta y Melilla son tan españolas como Sevilla, Madrid o Barcelona. Ha habido un desencuentro entre dos países que se conocen y se estiman. No espero ni concibo ningún otro intento de vulneración de nuestras fronteras. Desde el primer día 400 efectivos auxiliaron a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad allí destinados".

Marlaska evita responder si desaconsejo la llegada de Brahim Gali

Preguntado por Herrera si advirtió de las consecuencias de traer a España al líder del Frente Polisario, Marlaska ha evitado responder con claridad, aunque tampoco ha negado que sea así: "Todas las decisiones son decisiones del Gobierno y el Gobierno decidió acoger al líder del Frente Polisario por razones humanitarias".

No obstante, Marlaska considera desproporcionada la reacción marroquí: "Un gesto humanitario de esta relevancia, nadie puede concebir que tenga estas consecuencias. Hemos visto a menores jugándose la vida para acceder".

Marlaska ha rechazado hablar sobre la posibilidad de que Marruecos hubiera hecho circular un mensaje entre los menores asegurando que Cristiano Ronaldo estaba en Ceuta: "No me gusta hacer especulaciones, me quedo con el guardia civil Juanfran salvando la vida a un bebé y con Luna, la voluntaria de la Cruz Roja. Esas imágenes nos hacen sentir orgullosos de ser españoles".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Marlaska ha defendido el trabajo de los servicios de información y de la diplomacia: "Dejemos que la diplomacia trabaje. Tenemos unas relaciones fraternales con Marruecos. Estamos en un momento de desencuentro, pero con el trabajo callado y serio que estamos haciendo esto será muy breve".

La reacción, ha asegurado el ministro del Interior, ha sido muy rápida: "Hay que resaltar la relevancia de nuestros servicios de información. Eso da la opción de que la reacción tuviera lugar a las pocas horas de que comience la situación. 400 agentes son trasladados inmediatamente a Ceuta. Se recompone la situación en un tiempo récord. Se tienen los medios y la capacidad de reaccionar cuando surge una situación extraordinaria".

Marlaska ha justificado el pago de 30 millones de euros a Marruecos en plena crisis diplomática para proteger sus fronteras: "He viajado a Marruecos en 6 ocasiones. Llevamos 3 años gestionando la cuestión migratoria. El reto que enfrenta Europa. Claro que hay que trabajar para 2050. En 2050, África va a doblar la población y tendrá 2700 millones. Tiene un PIB 10 veces inferior a Europa. Eso también es política migratoria. Es necesario luchar contra las mafias que trafican con seres humanos sobre el terreno, en países como Senegal, Nigeria, Mauritania".

Marlaska defiende el cese de Pérez de los Cobos: "está recurrido"



Sobre las amenazas recibidas contra su persona y aireadas en plena campaña electoral madrileña, Marlaska ha asegurado que la investigación sigue su curso: "Las amenazas son hechos muy graves y se están haciendo todas las pruebas y se hará todo lo necesario para determinar su origen".

Más dificultades ha tenido para justificar el cesa de Pérez de los Cobos, al que una sentencia de la Audiencia Nacional obliga a recurrir: "Fue un cese legal, ponderado, justificado dentro de la posibilidad de generar equipos de confianza. La decisión judicial está recurrida". Sobre la decisión de ascender al número 2, 3 y 4 y no al número 1, Pérez de los Cobos, Marlaska ha asegurado que "existen precedentes". Un extremo que Carlos Herrera ha confirmado que "es falso".









Los traslados de etarras "obedecen a la legalidad"

Marlaska ha justificado también los traslados de presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco que cada viernes el Gobierno autoriza: "Los traslados de los presos condenados por terrorismo obedecen a la legalidad penitenciaria.En 1997, estando un funcionario de prisiones secuestrado por ETA, hubo más de 700 traslados de etarras al País Vasco. Pero yo no hago política con este tema".

Sobre la cesión de la gestión de las cárceles al Gobierno vasco, Marlaska ha defendido la medida y ha recordado que Cataluña gestiona las cárceles hace décadas: "Yo no dudaría de la solvencia del PNV, que ha representado tanto para la estabilidad española. Pero se ha transmitido la gestión de las prisiones. Es el poder judicial el que decide sobre los terceros grados, la libertad condicional, etc. Un ejemplo de ello es lo que ha sucedido con los presos del 'procés'. La gestión de las prisiones por el Gobierno Vasco está prevista por la Constitución y el Estatuto de Autonomía".