La tajante respuesta de Rajoy a Zapatero sobre el fin de ETA: "Con la banda acabó la sociedad española"

Mariano Rajoy ha pasado por los micrófonos de 'Herrrera en COPE' para mostrar su apoyo a Feijóo para las próximas elecciones del 23J.

Entre los asuntos que se han puesto sobre la mesa, Carlos Herrera ha querido recordar su entrevista con José Luis Rodríguez Zapatero. Fue entonces cuando el también expresidente se atribuyó a su Gobierno el fin de la banda terrorista ETA. Sin embargo, Rajoy se ha mostrado contundente sobre este asunto y ha asegurado que "en estos temas debemos ser serios todos. Realmente, ETA no acabó ni con el Gobierno de Zapatero, Rajoy y Sánchez. Acabó la sociedad española, los jueces y la policía".

El expresidente ha continuado con su discurso sobre este asunto indicando que, durante su paso por Moncloa, no tenía nada que negociar ni hablar con la banda terrorista. "No tuve ni el más mínimo contacto y ya hacia 2018 anunciaban que se disolvían como organización. Esa es la verdad y yo lo he contado en un libro. Lo más importante es que quien acabó con ETA fue quien sufrió a ETA que fue la sociedad española", asevera a Carlos Herrera.

"Tenemos unas líneas rojas muy marcadas"

Asimismo, Mariano Rajoy ha aprovechado también en mostrar su apoyo al candidato a la presidencia por el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Además, no ha dudado en lanzar un mensaje claro para las próximas elecciones "La posición del PP es muy clara, queremos gobernar en solitario, es lo que necesita España". Respecto a los posibles pactos, el expresidente del Gobierno recuerda que "todo el mundo quiere gobernar y hacerlo en solitario", pero que, en algunos casos, "los números no dan y hay que pactar". "Nuestro partido tiene unas líneas rojas muy marcadas. No pactan ni con brazos políticos de organizaciones terroristas ni con los que quieren saltarse la Constitución. Así son las cosas", afirma. El expresidente del gobierno ha añadido, en esta línea, que "la posición del PP es muy clara, queremos gobernar en solitario, es lo que necesita España. Además, tenemos unas líneas rojas muy marcadas en cuanto a pactos".

Puedes escuchar la entrevista completa de Carlos Herrera a Mariano Rajoy, en el siguiente audio.





Audio





"Pasó con mi gobierno y lo reivindico"

Fue en octubre de 2011 cuando ETA comunicó de manera pública el "cese definitivo de su actividad armada". Estuvieron más de 50 años en activo, en los que se produjeron más de 3.000 atentados y perdieron la vida más de 800 personas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Este hecho se produjo cuando José Luis Rodríguez Zapatero era el presidente del Gobierno. Pero Mariano Rajoy era el líder de la oposición, así que no ha dudado en responder. Aunque no sin antes recordar cuáles fueron las palabras que utilizó Zapatero, "Pasó con mi gobierno y lo reivindico" decía. La entrevista completa de Carlos Herrera a José Luis Rodríguez Zapatero está disponible en el vídeo que se muestra a continuación. ¡No te lo pierdas!