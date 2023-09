María Jiménez abría su corazón a Carlos Herrera en 2020: "No le agradecemos nunca nada a la vida"

En octubre de 2020 Carlos Herrera entrevistaba a María Jiménez en 'Herrera en COPE' con motivo de su álbum, 'La vida a mi manera', que llegaba 18 años después de su último trabajo y tras superar varios problemas de salud. "No me acuerdo de cuántas veces he resucitado", le confesaba al comunicador.

Genio y figura, María Jiménez explicaba que grabó su nuevo trabajo en febrero y que es un canto a la vida "porque de la vida hablamos siempre poco y mal. No le agradecemos nunca nada a la vida y la vida es lo más grande que hay en este mundo".

Su nuevo disco suponía su vuelta a la música después de haber pasado por uno de los momentos más complicados de su vida. En julio la cantante regresaba a casa tras más de dos meses ingresada con pronóstico grave después de una obstrucción intestinal. "A esta le quedan dos telediarios", llegaron a decir, pero "aquí hay coja para rato".









'La vida a mi manera', es el primer disco de estudio de María Jiménez desde 2006, e incluye colaboraciones con artistas de la talla de Raimundo Amador, Pitingo o Miguel Poveda. Doce son las canciones incluidas en este disco, en las que habla de temas habituales en su repertorio, como los celos, los engaños y los romances fallidos.

A sus 70 años entonces, la artista de 'Se acabó' confesaba que "goteras" tenía más que una cañería rota", pero que ahí estaba, con toda la fuerza del mundo, queriéndose subir de nuevo a los escenarios y emprender una nueva gira. "Los trenes llenos y los teatros vacíos. ¿Esto cómo te lo comes?", criticaba sobre las medidas adoptadas para contener la pandemia.

"No sé lo que represento", decía María Jiménez, a pesar de ser una de las más grandes artistas que ha parido este país.