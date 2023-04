Marc Vidal desvela la clave del éxito de la economía irlandesa: "Es real"

Estados Unidos ha puesto la mirada en Irlanda. Coincidiendo con el aniversario del Acuerdo de Viernes Santo, pacto que se firmó entre británicos e irlandeses para poner fin al conflicto de Irlanda del Norte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden se ha sumergido en una ruta con una primera parada en Belfast que posteriormente le seguiría Dublín y que termina hoy.

Aprovechando esta visita, el analista económico Marc Vidal en ‘Salida de Emergencia’, su sección habitual en ‘Herrera en COPE’, ha dado su lectura económica para conocer un poco más de la Isla Esmeralda, pero ”desmontando tópicos”. “Es un país que conozco bien porque viví allí entre 2011 y 2018 y te aseguro que cuando conoces su tránsito hasta convertirse el país con mayor crecimiento económico de la Unión Europea descubres que ese proceso no se explica correctamente en ningún lugar” le dijo el analista a Carlos Herrera en COPE.

Asimismo, ha dado varios datos que representan el crecimiento de este país ”Irlanda incluso creció durante la pandemia mientras todos nos hundimos, ellos crecían un 6’2 por ciento. Pero en 2021 lo hicieron un 13’6 por ciento y en 2022 un 12, recordemos que nosotros no hemos llegado al nivel de 2019”, añadió el analista económico en las antenas de COPE.

Marc Vidal ha desvelado la verdadera clave de la evolución de la economía irlandesa: “Además, mientras nuestro nivel de renta lleva estancado 20 años, el PIB per cápita de Irlanda se ha duplicado por siete, y ese crecimiento no es cosmético, es real. Porque está vinculado a un cambio de modelo de crecimiento que se inició hace bastantes décadas cuando se apostó por atraer empresas de corte tecnológico, efectivamente bajando impuestos. Pero no fue ni rápido ni sencillo”.

Esta medida, no era un cambio ya que en un principio al bajar los impuestos, descendieron los ingresos. “La apuesta que hizo en su momento la Isla Esmeralda fue muy arriesgada, una apuesta clara por el futuro, pero con una fase inicial muy compleja. Una vez decidieron caer el ‘corporate tax’, es decir, nuestro impuesto de sociedades, la caída de ingresos públicos fue brutal. Para que las empresas tecnológicas de medio mundo se instalarán en Dublín, en Cork, Galway o Donegal se tuvieron que inventar incentivos que iban mucho más allá del hecho tributario. Era facilitar el crear empresa” argumentó Vidal en ‘Herrera en COPE’

“Los responsables económicos del gobierno celta y la oposición sabían que si atraían negocio digital generarían empleo de alto valor. Y para ello debían de preparar todo el ecosistema productivo. Por eso crearon un ‘Silicon Valley’ a escala que no se hizo deprisa” añadió el analista económico en COPE. “Pero pasaron de tener pequeñas oficinas de grandes corporaciones a implantar sus sedes centrales. Luego pasaron de ocupar algunos cuantos cientos de profesionales en tecnología a sumar decenas de miles en una década. Luego llegaron las pymes y las pequeñas empresas que les daban servicio y así hasta nuestros días” concluyó Vidal.

Su apuesta por la tecnología, se suma a la riqueza que da su sector agroalimentario. “Siendo una potencia agroalimentaria, que todavía lo es ,es que también se convierte en un semillero de alto valor fue una apuesta estratégica y panorámica” ha afirmado Marc Vidal en ‘Herrera en COPE’.

Para concluir ‘La Salida de Emergencia’, el analista económico ha dado varios apuntes con los que resume el éxito de la economía irlandesa: “Hoy en Irlanda se crean 40 empresas tecnológicas diarias, es un país de 4 millones y pico de habitantes. Generan dos de cada tres nuevos empleos. El 12 por ciento de los trabajadores de Dublín son desarrolladores tecnológicos, Irlanda, es el segundo país del mundo en inversión tecnológica per cápita, y el tercero con mayor número de empresas tecnológicas por habitante. Crecen por alguna cosa más”.