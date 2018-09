Manuel Conthe: "La tesis de Sánchez es superficial y banal"

El jurista y economista español Manuel Conthe considera que la tesis de Pedro Sánchez es "superficial y banal". El expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha señalado en un artículo publicado este jueves en 'Expansión' que "se comprende que Pedro Sánchez haya querido mantener su tesis en secreto, no solo por la infinita mediocridad intelectual que sus conclusiones rezuman; sino también por su tono acrítico y laudatorio de todo lo realizado por España en el periodo 2000-2012, sin atisbo de reflexión crítica alguna mínimamente relacionada con las ideas del PSOE, de quien el teórico autor de la tesis es en la actualidad nada menos que secretario general".

En una entrevista en 'Herrera en COPE', Conthe se ha reafirmado en todo lo que opina sobre el trabajo de doctorado de Sánchez. "Yo solo leí las conclusiones, las diez páginas finales, pero es lo más importante de una tesis. Y ahí se ve reflejado que es superficial y banal", explica. "Además, es de una neutralidad exquisita. No hay atisbo de crítica. Como si lo hubiera escrito un consultor que no quisiera criticar a nadie. Por eso yo creo que le ayudó alguien vinculado al mundo de la ayuda de la cooperación económica y no quiso darle publicidad", ha añadido.

En el mismo artículo de Expansión, Conthe se reafirma en sus impresiones y además opina que el hecho de "que las tesis doctorales no sean públicas, y que sus autores tampoco quieran darles voluntaria publicidad, revela oscurantismo, puede ser indicio de posibles irregularidades y muestra el lamentable funcionamiento de las Universidades que las aprueban cum laude".