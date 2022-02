Manuel Campo Vidal, en 'Herrera en COPE': “El capital de un periodista está en su credibilidad”

Los últimos cincuenta años han sido apasionantes para el periodismo en España. Y una persona que pudo vivirlo de cerca ha sido Manuel Campo Vidal. El profesional ha vivido en primera persona momentos históricos de nuestro país como el franquismo, la transición o incluso los primeros debates políticos. Acontecimientos de los que ha hablado en 'Pasión por la comunicación', un documental en forma de biopic de 50 minutos de duración donde repasa los mejores momentos que ha vivido como periodista y que, como ha confesado, no fue idea suya. “La verdad es que se le ocurrió a mi hermano Luis. Debería titularse 'Amor de hermano'”, ha explicado.

La profesión de periodista llegó a su vida de forma casual. Él había estudiado para ser ingeniero técnico pero nunca ejerció como tal. De ingeniero pasó a periodista. Una profesión le ha aportado grandes momentos que ha rememorado con Carlos Herrera. Uno de ellos fue el final del franquismo. “Yo estaba en el despacho del director cuando apareció Arias Navarro y dijo 'Franco ha muerto'. En ese momento se me escapó una lagrima porque cambiaba mi vida y lo sabía”. No ha sido el único momento del que ha conversado con Herrera, también ha recordado cuando tenía que dar noticias sobre los asesinatos de ETA a niños o cuando pudo dar la noticia de cuando España entró en la Unión Europea. Fueron ocasiones de “muchísima emoción”.

Su nombre siempre estará ligado al del debate político ya que fue él quien moderó el primero que tuvo lugar en la democracia. El de Felipe González contra José María Aznar. Un debate que se preparó viendo el de Kennedy y Nixon y donde se dio cuenta de la importancia de la comunicación no verbal. “Influye mucho”, ha afirmado. Tanto como otras características que intentó trasladar al debate que moderaba. “Lo obsesivo para mí era controlar los tiempos, no intervenir más de lo que fuera necesario y dejarles a ellos que el debate fuera lo más libre posible. Era su momento, yo no tenía que ser el protagonista”.

El comunicador también ha querido lanzar una recomendación a los estudiantes de periodismo a quienes ha recordado la importancia de contrastar las fuentes. “Les diría que comprobasen las noticias, que no falten a clase el día que hay que dar la segunda fuente”. Porque, para él, “el capital de un periodista está en su credibilidad”. Y en una época en la que se producen muchas noticias falsas, contrastar las fuentes, es más importante que nunca.