Un magistrado del Supremo pide en COPE cambiar la ley para evitar 'okupaciones' ilegales: "Esa es la solución"

En España hay actualmente más de 16.000 okupaciones ilegales y cada día se producen unas 40. Son cada vez más españoles preocupados por este asunto y con temor a verse afectados por esto. Vicente Magro es magistrado del Tribunal Supremo y recientemente ha publicado 'Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble', un libro a modo de cuestionario con preguntas y respuestas a muchas de estas cuestiones.

En 'Herrera en COPE' ha apuntado que España, ahora mismo, "es de los pocos países de la UE que no tienen un sistema ágil de la recuperación" de estas viviendas. Ha asegurado a Carlos Herrera que "la solución es que el juez dé una orden de expulsión inmediata". No obstante, el problema es que se introducen, en muchos casos, "factores de la vulnerabilidad, la necesidad de realojo... pero no son cuestiones que deben ponerse en las espaldas de los propietarios". Todo esto, ha dicho, "es responsabilidad de la administración".

"No pueden decir a un propietario que espera que la administración encuentre un realojo y lleve a esas personas a otra vivienda. No puede admitirse en un Estado de derecho", ha reprochado.

Así las cosas, el magistrado del Supremo ha transmitido la necesidad de aprobar "una ley integral de okupación". Ha apuntado que "no hay país en Europa donde esté ocurriendo lo que pasa en España con 16.000 okupaciones ilegales, con 40 diarias. La gente solo lo entiende cuando le pasa".

Ha asegurado, eso sí, que a los afectados se les pasa por la cabeza echarlos de su casa, tomarse la justicia por su mano, de alguna forma. "No se puede hacer porque estaría cometiendo un delito de allanamiento de morada. Eso se le pasa por la cabeza a cualquiera, le quiero echar", ha señalado, pese a tratarse de una paradoja. Por ello, "el estado debe tener herramientas que tutelen los derechos de los ciudadanos".

En este sentido, ha explicado que muchas veces "la policía tiene miedo", ya que si entra sin orden judicial, "se juega su carrera y puede ser condenado y la pena es inhabilitación".

Magro ha apuntado que en estos momentos "hay en trámite la iniciativa de colegios de abogados de Barcelona y Mataró que pretende poner un artículo diciendo cualquier persona que entre en una casa ajena, el juez podrá expulsarlo en 24 horas. Esa es la solución. Entro en casa ajena y en 24 horas estoy en la calle", ha agregado.