Madrid se abre a la OTAN en plena tensión con Rusia: "Es la reunión más dramática desde la Guerra Fría"

Quien pasee hoy por Madrid, sea foráneo o autóctono, notará que hay mucha sirena, coche oficial y presencia policial. Tiene que ver con algo que sucedió hace ahora 40 años. Así lo contaban en el telediario y así lo comunicaba el ministro de Exteriores del Gobierno de entonces. Desde hoy lunes 27 Madrid será un fortín.

La Alianza Atlántica en pleno estará en la capital. Y no es una reunión cualquiera. Tenemos el drama de Ucrania y lo que puede suponer que se enquiste o, no lo olvidemos, pueda ir a peor y convertirse en la tercera guerra mundial. Putin parece dispuesto a no ceder y nos jugamos mucho.

Estarán los líderes de medio mundo. Incluso se rumoreó que podría venir Zelenski. Al final lo hará por videoconferencia. Pero... ¿Qué cabe esperar del encuentro? ¿Es tan decisiva esta cumbre? ¿Qué respuesta se dará a la guerra? ¿Se tomarán nuevas medidas? ¿Se ratificará la entrada de Finlandia y Suecia en la organización? ¿Qué reacción se espera de Rusia?

Para responder a estas preguntas tengo hoy a Javier Gil, Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas y experto en seguridad. El experto ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, para tratar de resolver las múltiples dudas que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y del resto de España, tienen alrededor de esta cumbre.

Cuenta Gil que "desde que se produjera el final de la Guerra Fría, esta va a ser la reunión más dramática de la OTAN". Desde luego que es algo que parece más que evidente, y que igualmente genera preguntas; lo que está claro es que "la situación con respecto a Rusia y Ucrania, genera una gran expectativa". Lo que igualmente está claro, es que "en esta cumbre estamos obligados a marcar un nuevo rumbo", no solo eso, sino que además "esta es la oportunidad perfecta para crear una nueva hoja de ruta de parte de todos nuestros líderes", cuenta Javier Gil en Herrera en COPE.

A la hora de valorar la posición de Suecia y Finlandia, parece que "su entrada en la OTAN no va a ser a corto plazo". Esto ocurre por la responsabilidad de un país; y es que, para que se produzca un nuevo ingreso en la organización, debe haber un quorum de todos los países miembros. En el caso de que esta ecuación no se produzca, no podría entrar a formar parte del conglomerado de países ninguna nueva nación. Y es que aquí el problema reside en que "hasta que Turquía no diga que sí, no entrará Suecia ni Finlandia en la OTAN", es una propuesta "a largo plazo".

"Una apuesta para España y para Madrid"

Es una gran incógnita, pero para mucha de la población del lugar hay cierta incertidumbre respecto a la seguridad del evento. Madrid se enfrenta a todo un panorama rodeado de preguntas, cuestiones y un perfil de alta seguridad que movilizará a todo el mundo para proteger la integridad de los ciudadanos y los líderes. "A pesar de estar acorralada económicamente, Rusia sigue siendo potencialmente peligrosa y tienen amigos externos"; por lo que "Madrid tiene la oportunidad de mostrarse como una ciudad segura, es todo un reto organizativo", cuenta el experto.