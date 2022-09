Macri, expresidente de Argentina: "El populismo ofrece un gran presente a costa de hipotecar tu futuro"

Multitud de personalidades de todo el planeta acuden al Foro La Toja -uno de los eventos ya consolidados que nació con el fin de crear un marco de reflexión y de conversación pública en España-, donde van a debatir sobre los temas que más preocupan a la sociedad, entre los que destacan la guerra de Ucrania y las consecuencias a nivel mundial, así como la inflación que está impactando en gran parte del mundo. Aprovechando que se daban cita en la Isla de A Toxa (O’Grove, Pontevedra), en En 'Herrera en COPE' hemos hablado con uno de los asistentes, Mauricio Macri, expresidente de la República Argentina, con quien Carlos Herrera, director del programa, ha tratado todos los temas posibles, entre los que estaban Rusia y la incipiente inflación que asola a gran parte del mundo, así como el intento de atentado a Cristina Fernández de Kirchner.

Conflicto Rusia-Ucrania

Mauricio Macri ha sido muy claro al tratar la primera pregunta de la entrevista sobre cómo veía las acciones de Vladímir Putin, las cuales suponen un riesgo global para las relaciones internacionales y el orden mundial: "Vivimos con enorme preocupación, repudio, la invasión criminal que ha hecho Rusia en Ucrania, alterando la paz de todo un pueblo y que realmente es algo que tenemos que estar todos solidarios frente al atropello de las libertades y la democracia ucraniana", condenaba el expresidente de Argentina. "Después vemos con preocupación el impacto enorme que ha tenido en la Comunidad Europea este conflicto, principalmente la alteración de los mercados y el abastecimiento de la energía. A la vez, se replantea todo geopolíticamente, de dónde aprovisionarse, no solo de la energía sino de todos los productos vitales que se necesitan la vida diaria de la gente. Ahí Iberoamérica, América Latina, tiene un espacio para hacer su aporte muy importante porque es una zona de paz. Estamos llenos de problemas no resueltos aún, pero siempre hemos garantizado ser una zona de no conflictos bélicos. Con lo cual, tenemos que trabajar fuerte en resolver problemas estructurales que han hecho que America Latina tenga los índices de crecimiento más bajos de las distintas regiones del mundo, que tiene que ver con la falta de afianzar las instituciones, el sistema democrático, el Estado al servicio de la gente...", explicaba.

El papel de Iberoamérica en el nuevo equilibrio estratégico

"Como región, tenemos para hacer un enorme aporte de servicios amigables con el medio ambiente, podemos realmente ser suministradores de enorme cantidad de alimento y de gas", decía el expresidente de Argentina, añadiendo que su país tiene "la segunda reserva mundial de gas no convencional y que, en la medida que, garanticemos un sistema democrático e institucional sólido, con reglas de juego claras, con previsibilidad, eso va a poder generar enormes inversiones que permiten exportar todo el gas, o una parte importante, que necesita Europa lo podríamos abastecer desde esta región, así como otras alternativas. Pero todo se basa en resolver estas disyuntivas que hemos tenido en la región acerca del funcionamiento del sistema jurídico, el derecho de propiedad, la estabilidad macroeconómica, que en eso la mayoría de los países lo lograron. En Argentina hoy, lamentablemente estamos viajando a una inflación del 100%. No hay ningún tipo de posibilidad de que uno reciba inversiones a largo plazo", comentaba.

Mauricio Macri, ¿candidato para las elecciones?

Carlos Herrera ha preguntado al protagonista de la entrevista si sería candidato a las próximas elecciones, y esta ha sido la respuesta de Mauricio Macri de manera sincera: "No, me he anotado y sí, sí, por supuesto siento un enorme compromiso con mi país y con ese 41% que resistió estoicamente hasta el final de nuestro mandato y que hoy se ha incrementado. Pero hoy me siento muy cómodo apoyando los buenos dirigentes que tenemos", desvelaba, añadiendo que para él, hoy más que nunca, "no fracasan las personas, fracasan ideas anacrónicas, destructivas, como las que impulsa el populismo -que pueden ser de derechas o izquierdas- y que atenta contra los valores centrales -la cultura del trabajo, la previsión, el esfuerzo, el ahorro". El expresidente argentino ha sido muy contundente a la hora de hablar del populismo: "Te ofrece un gran presente a costa de hipotecar tu futuro y también de tus libertades. Y generando una resignación frente al avance de la pobreza. Todo eso es lo que tenemos que derrotar definitivamente y llamar al alarma al mundo entero", sentenciaba Macri.

Atentado a Cristina Fernández de Kirchner

"Primero fue un gran shock. Después, inmediatamente al repudio al atentado, como corresponde -cualquier expresión de violencia no debe tener ningún tipo de apoyo-. Y, despues, lamentablemente pasamos todos a la sensación de rechazo, del intento de utilización del atentado para nuevamente agredir a la oposición, a los medios de comunicación, a los jueces diciendo que el arma la había cargado toneladas de odio por parte de todos nosotros. La verdad que no es así. Lo que no le gusta al populismo es que haya debate", explicaba. "Agrediendo a los diferentes estamentos de la sociedad generó en mí y en la enorme mayoría de los argentinos un enorme rechazo, independientemente, insisto, del repudio al hecho al intento que, gracias a Dios todos con gran alivio, no se pudo cristalizar", argumentaba Macri.

Al ser preguntado por la presión a la que va a estar sometida la justicia argentina por el juicio a Fernández de Kirchner, el expresidente argentino aseguraba lo siguiente: "A mí me preguntan últimamente qué decisión tomaría, y yo digo 'elegir los mejores jueces para mi país'. Eso arregla todo, cuando uno tiene una justicia independiente y eficiente, que toma decisiones en tiempo y forma, haciendo respetar la Constitución de un país", hablaba, asegurando que "ese es el país a donde todos quieren ir, donde quieren invertir". Además, ha zanjado la pregunta admitiendo que "las presiones están".

La fórmula para frenar la inflación

"Hay una sola, clara, tener al gobierno que no gasten más de lo que les pagamos los ciudadanos y que no nos cobren impuestos que atenten contra las libertades y el crecimiento económico. Todo lo demás es mentira. Todo lo demás que vienen y dicen que se van a ocupar de los derechos y las necesidades de la gente, tal vez beneficiando a alguna minoría, a costa de la inestabilidad de todas las mayorías, porque nos sumen a todos en la inflación", se sinceraba Macri. "Empobrecemos todos todos los días porque tenemos gobernantes irresponsables que gastan mucho más de lo que ingresan, después de haber aumentado los impuestos a niveles infinitos. Acá, el manual del populismo es siempre el mismo: arranca diciendo que ellos vienen a restablecer los equilibrios y respetar los derechos de todos; empiezan a gastar todos los recursos, ahorros que tiene la sociedad, las reservas de gas y petróleo, regalan las tarifas; se gastan los fondos de ahorro de los jubilados; y depsués empiezan a endeudar el país y empiezan a emitir dinero hasta que la inflación llega un momento que se torna descontrolada. Y ahí vienen todos los culpables", explicaba, añadiendo que "ellos" nunca son los culpables y que lo que hay que hacer es explicar a la ciudadanía que esto era "pan para hoy y hambre para mañana", sentenciaba Mauricio Macri.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado