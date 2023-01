Lorenzo Santamaría habla de su canción 'Para que no me olvides': “La veía muy blandengue y yo iba de rockero”

“Para que no me olvides y me recuerdes cuando esté lejos..”, así comienza la canción de Lorenzo Santamaría con la que se enamoraron miles de españoles en los años 70. En 'Herrera en COPE' nos ha confesado que al principio no le acababa de gustar esta canción: “La veía muy blandengue y yo iba de rockero”. Desde 1966 hasta 1970 lideró el grupo de rock mallorquín Z-66. Un cantante de éxito con temas icónicos como 'Para que no me olvides', 'Si tú fueras mi mujer' o 'Bailemos'.

Este artista con corazón rockero acaba de grabar un disco en directo con las 25 canciones más emblemáticas de toda tu carrera. De esta manera, quiere despedirse de los escenarios con una extensa gira que realizará por España y Lationamérica. Antes de comenzar con el tour 'Para que no me olvides', “tenemos que sacar el disco y promocionarlo”, ha explicado. Lorenzo se encuentra en perfectas condiciones para realizar una despedida a lo grande: “Estos dos años de pandemia me han ayudado a reflexionar y a ponerme en forma físicamente”.

A día de hoy “hay mucha gente que todavía quiere canciones de amor y desamor”. El rockero dijo una vez que hace 40 años las letras y las melodías eran más elaboradas y enganchaban más al público. ¿Volveremos a escuchar una canción de amor del que lleva consigo siempre la chupa de cuero negra?