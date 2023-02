Las consecuencias por las que hay escasez de huevos en Reino Unido: hasta baldas vacías en los supermercados

En las estanterías de los supermercados británicos faltan huevos. En algunos establecimientos, en el lineal en donde deberíamos encontrar este producto, solo hay cajas vacías. Con suerte queda algún que otro cartón de huevos. Esa es la imagen de Reino unido este 9 de febrero de 2023, aun cuado el pasado mes de noviembre se comenzó a racionar la venta de huevos a dos docenas por persona.

Foto cedida por el chef José Pizarro, dueño de varios restaurantes en Londres



¿A qué se debe esta escasez de huevos?

La razón de esto es que el Reino Unido está enfrentando el mayor brote de gripe aviar de su historia. Tan solo en 2022 tuvieron que sacrificar a 3 millones de aves de corral y pájaros. De hecho, para evitar la transmisión del virus es confinar a los animales y, hasta nuevo aviso, todas las aves de corral y silvestres en cautiverio deben permanecer encerradas en interiores.

José Pizarro es un chef que tiene varios restaurantes en Londres y cuenta en 'Herrera en COPE' los problemas que tiene sus proveedores para entregarle los pedidos de este producto: "No me dan el número que necesito, me ponen otro. El precio es un pelín más caro, pero no una locura".

Según el último informe de Evaluación de Riesgos del Ministerio de Sanidad, entre el 4 de enero de 2022 y el 18 de enero de este año, hubo un total de 189 focos de gripe aviar en nuestro país. La mayoría de estos focos (149) han suido en animales silvestres y 37 se han registrado en granjas avícolas. De hecho, el mayor brote fue el pasado mes de septiembre en Fontanar (un pueblo de Guadalajara), donde tuvieron que sacrificar 600 mil gallinas de varias explotaciones y dos trabajadores resultaron contagiados, pero no presentaron síntomas.

Desde el Ministerio de Agricultura han instado a reforzar las medidas de seguridad en las explotaciones avícolas, especialmente en aquellas en las que pueda haber un contacto con las aves silvestres.

Itziar Amor es la propietaria de una pequeña granja avícola, bajo el nombre 'Con un par', en la Sierra de San Pedro, en Cáceres. Se trata de una granja que tiene unas 2.700 gallinas. Ella nos cuenta que las medidas que están tomando en la granja para evitar los contagios de gripe aviar en su granja es "un poco más sencillo que en grandes explotaciones", señala en 'Herrera en COPE'. Este control consiste en controlar la salida de las gallinas a los parques en las horas en que pasan las aves migratorias y no poner bebederos al aire libre para evitar que posibles aves silvestres contagiadas beban junto a las gallinas. Afortunadamente en la granja de Itziar no ha habido ningún brote ni contagio de esta enfermedad. "Esperemos que no lo haya", agrega ella.

Y no es para menos. Pues las gallinas son animales muy susceptibles a ciertas enfermedades, por lo que es necesario hacer controles de salud en este tipo de explotaciones siempre. "En el manejo de la explotación se revisan que los animales estén bien y al final, cualquier anomalía se detecta rápido", explica Itziar. "Es bueno que la gente consuma los productos que han pasado todos los registros y los controles sanitarios que hacemos y que nos exigen", añade.

Según ha explicado Itziar, ha notado un alto nivel de demanda en sus pedidos habituales de huevos. Ella cree que puede deberse a que en Reino Unido, para paliar la escasez de huevos, han tomado la decisión de comprar huevos exportados. Además, también ha notado que el precio ha subido. "Supongo que se deberá a esto", argumenta.