La actualidad política nacional está muy activa por la necesidad de Sánchez de recabar a todos los socios necesarios para ser investido. El presidente del Gobierno en funciones, de hecho, ya tendría lista la ley de amnistía para su registro en el Congreso de los Diputados. Consuelo, desde Gijón, le ha planteado algo a Carlos Herrera que ha despertado en él una sonrisa. También tiene que ver con la política. Te adelanto que supondría un cambio radical en su carrera profesional. ¿Quieres saber de qué se trata? Descúbrelo en el audio que tienes disponible a continuación.

Audio





"Si te juntas tú con Bertín Osborne y Juan y Medio, estoy segura de que tendríais millones de votos. Y podríais desbancar a estos políticos que nos van a dejar igual que en Venezuela", le proponía la oyente a Herrera.

Es una realidad la buena sintonía que mantienen Bertín Osborne y Carlos Herrera. Un ejemplo de ello es que este verano, Bertín entrevistó al comunicador en su programa. En un momento dado, y mientras cocinaba, Herrera le dio a Osborne un consejo que ya había puesto en práctica previamente.





"Esta cocina ha cambiado, porque antes tenía la basura de la vitrocerámica de inducción, que solamente sirve para cocer fuegos y con dificultad", le recriminaba Carlos Herrera. Inmediatamente después, el presentador le decía que "he puesto fuego después de tu consejo". "Es que aquello no era una cocina, era un váter", le respondía el comunicador.

Ambos aprovecharon para mantener, entre fogones, una divertida conversación en la que el comunicador repasó algunos de los episodios más destacados en su vida: como su exilio a Miami o la persecución que sufrió por parte de ETA.

"Quedó tan espectacular que no dejaron de llamarme"

Juan y Medio, el otro 'compañero' político que le proponía la oyente a Carlos Herrera, también tiene una buena relación con el comunicador. Hace un tiempo, pasó por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para repasar su trayectoria. Aseguró que siempre le ha gustado entretener, hacer reír y pasárselo bien con la gente.

Comenzó a trabajar como figurante, tal y como contó en COPE, hasta que una llamada cambiaría para siempre su trayectoria profesional.

“Estaba en mi casa y me llamaron y me dijeron, Juan falta uno, por favor vente. Quedó tan espectacular que no dejaron de llamarme”. Hasta que, posteriormente, le hicieron presentador del programa. Ha trabajado con todo tipo de personas, en todos los extremos, desde los más inocentes, como los niños hasta los más sabios, en este caso, nuestros mayores, que siempre les ha tratado con el respeto que se merecen: “Yo creo que tratar bien, es noticia ya de por sí”.

Tanto es el cariño que ha recibido siempre que un día, un joven del público se saltó al plató y le regaló una navaja con sus iniciales: “Un muchacho que no estaba censado en el público, se dirige a mí y me dice: “Mira Juan, yo no estoy autorizado para estar aquí, pero mi abuelo dos días antes de morir hizo esto y me encomendó que te lo diera a ti”. Alguien que vive sus últimas horas y se acuerde de ti”. Escucha la entrevista completa en el siguiente audio:

Juan José Bautista Martín, más conocido como Juan y Medio, se ha sentado en 'Herrera en COPE' para hablar de su trayectoria: Reír es adictivo, es síntoma de alegría





Carlos Herrera: "La amnistía significa reconocer que la razón política la tenían los golpistas"

Carlos Herrera analizó en su monólogo de las 8 en "Herrera en COPE", las exigencias que ha impuesto Puigdemont para pactar con el PSOE, sorprendido porque Junts tenga la capacidad de marcar el rumbo del país.

"Todo lo que exigía, ayer en rueda de prensa, después de la bochornosa visita de Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno enviada por Pedro Sánchez a toquetearle y agasajarle... Todo lo que exigía Puigdemont era una forma preventiva de negociación: una amnistía ya, un referéndum en el horizonte, la presencia de mediadores, a ser posible noruegos y muy altos y rubios", decía el comunicador. No te pierdas su reflexión al completo en el siguiente vídeo.