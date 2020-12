Juanma Castaño: "Faltan Cruyff y Di Stéfano en el mejor once de la historia"

Audio

France Football, que no da Balón de Oro esta temporada, se dedicó a hacer el once del año con votación de los mismos que votan el Balón de Oro. Eligieron al mejor equipo de toda la historia del fútbol. La alineación es espectacular, increíble, como no podía ser de otra forma, pero claro es que en esa alineación no están ni Cruyff, ni Di Stéfano y esto es lo que ha generado toda la crítica. Era difícil contentar a todo el mundo, pero desde luego lo que era muy difícil es dejar fuera de un equipo histórico, del equipo de la historia del fútbol, a hombres como Di Stéfano y Johan Cruyff.