José María García recuerda, en 'Herrera en COPE', la anécdota que comparte con Berlusconi: "Fui su amigo"

El periodista José María García ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para realizar un repaso por su trayectoria profesional, aprovechando la serie documental que protagoniza llamada 'Súpergarcía'. Sin embargo, también ha aprovechado para recordar a Berlusconi.

Herrera le ha transmitido a García el fallecimiento del ex primer ministro italiano.

Estas han sido sus palabras: "Fui su amigo. Viví muy de cerca con él porque mi cuñado Alfredo Fraile, el hermano de una de las mejores personas que conozco en mi vida, estuvo con él bastante tiempo después de acabar con Julio Iglesias".

Además, ha añadido que incluso han tenido reuniones. García ha recordado también a Ramón Mendoza. "Es un tipo personal. Buena gente". El histórico periodista ha indicado que estuvo en una reunión con ambos y que compartían un objetivo. "Querían acabar con la UEFA. Les dije a los dos, 'no podéis hacer nada. Esto va a acabar con vosotros si persistís en esto'. Eran muy grandes. Berlusconi era muy grande y Mendoza era hábil", asegura.

Entre otras cuestiones, José María García también se ha pronunciado sobre su marcha de COPE. Visiblemente emocionado, ha asegurado que "he cometido un grandísimo error que fue cuando, el día que decidí marcharme de esta casa. Yo creí que este país necesitaba un equipo de información y comunicación grande. Fíjate. Mi vida no ha sido nada fácil. Ha sido complicada en todos los frentes. Cuando yo decido marcharme es porque veo que no hay ninguna posibilidad".

Y, por supuesto, no podía faltar su reflexión sobre la radio. Para García, "el oyente no busca una emisora. Busca un comunicador. Y eso ha pasado con Luis del Olmo, con Encarna Sánchez y con Luis del Olmo".

