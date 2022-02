Jesús Vidal, en 'Herrera en COPE': “Vidal se parece a Nadal en que no se rinde nunca”

Le conocimos en 2018 por su papel en 'Campeones', la película en la que interpretó a Martín. Desde entonces, no ha parado y ya el año pasado estrenó en cines 'La familia perfecta' y 'García y García'. Ahora, a sus 46 años, Jesús Vidal está promocionando 'Por los pelos', la nueva comedia de Nacho García Velilla que estrenará en verano de este 2022.

Una película que, según ha descrito el propio Vidal, “es muy divertida”. Tanto que, “de tanto reír te puedes quedar calvo”. No solo eso, también es una comedia que “tiene un punto profundo de crítica a la modernidad y al mundo de ahora”.

Sobre su trabajo como intérprete, el también periodista y graduado en Filología Hispánica lo tiene claro: “Yo soy actor por vocación más que nada. Pero por vocación al cine y gran amor a las artes escénicas”, ha explicado a Carlos Herrera durante su conversación. “Es mi vocación y uno de los amores de mi vida”, declaraba.

Ser intérprete está en su piel. Ya no solo en el cine y en series de televisión como 'Vamos Juan' y 'Pequeñas coincidencias', sino que también ha querido aprovechar para declarar su amor por el teatro, un arte que no cree que se valore lo suficiente. “El teatro es la escuela actoral máxima. Para un intérprete es nuestra cátedra. Ahí sabes que no puedes repetir tomas”, explicaba a la vez que decía no entender a la gente que no acudía al teatro por considerarlo demasiado caro.

Si hay algo que caracterice al actor es su pasión por lo que hace. Algo que no le impidió cumplir su sueño. “Desde el profundo amor que siento por el arte de contar historias me encontré con la dificultad de que había gente que no creía en mí”, ha contado. Pero no se rindió y fue a buscar a quien le diera una oportunidad. Algo que ha conseguido, ya que como él mismo ha dicho, “Vidal se parece a Nadal en que no se rinde nunca”.

Y lo demuestra porque ya tiene su punto de mira puesto en sus siguientes retos. Le gustaría trabajar con Álex de la Iglesia, Almodóvar o Amenábar pero también lo tiene claro lo que pide por encima de todo es trabajar. “Todo lo que venga, bienvenido sea”. Una afirmación que demuestra, una vez más, que Jesús Vidal no va a dejar de luchar hasta el final por continuar cumpliendo su sueño, ser actor y contar historias.