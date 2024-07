Javier Santaolalla, científico: "Los negacionistas son 'inmunes' a cualquier tipo de debate"

Las teorías conspiratorias, cree Javier Santaolalla, "han existido siempre y representan un mínimo dentro de la población". Así lo ha asegurado este jueves en 'Herrera en COPE', junto a Alberto Herrera.

Santaolalla es divulgador sobre ciencia que recientemente ha participado de un debate cara a cara contra dos conspiranoicos, en el canal de YouTube 'The Wild Project'.

Debatir con alguien que niega la evidencia es algo complejo. ¿Qué es una prueba? ¿Y una evidencia? ¿Cómo podemos saber si algo es verdad? A estas y muchas otras preguntas ha contestado en esta entrevista.

El divulgador considera también que "hay una tendencia a seguir el pensamiento científico y al mínimo esfuerzo".

Para saber qué es la verdad, se deben manejar varios términos: observación, prueba, evidencia y teoría. Una teoría científica es un marco, define el divulgador, que intenta explicar un conjunto muy amplio de fenómenos a través de premisas.

La teoría científica conlleva muchos años de estudio y pensamiento. El terraplanismo, por ejemplo, no cumple las condiciones para poder ser considerada una teoría, aunque puede ser muy atractivo estar contra el sistema.

El escepticismo y otras posturas "se aferran a sus creencias sin ninguna posibilidad de cambio". En sus charlas frente a negacionista, el científico trata de atacar las ideas del contrario. Los negacionistas son "inmunes" a cualquier tipo de debate, defiende Santaolalla. Aquí nace el concepto de cherry picking o falacia incompleta, como se conoce en castellano.





La polarización en la sociedad actual

Por otra parte, existe la cuestión de la polarización, como los sesgos de confirmación se estrechan más. "En el Congreso hay un mismo argumentario que repiten todos, mientras que en la ciencia es muy complejo, ya que uno no sabe en quién confiar". El problema reside en la sociedad que hemos creado donde "la verdad es algo difuso y ni siquiera uno puede confiar de las entidades que velan por cada uno de nosotros".

Se debe ser crítico y enfrentar la voz oficial. En el debate de 'The Wild Project', Santaolalla puso de manifiesto que se puede escuchar al otro sin estar de acuerdo. Históricamente han existido conspiraciones que han resultado ser verdad. Desde la ciencia se puede responder ante la evidencia con un espíritu crítico. Si uno escucha y recibe insultos, significa que algo va mal. Hay una serie de afirmaciones que no pueden categorizadas como teoría, ya que no tienen evidencias.

El caso de la llegada del hombre a la luna es un fenómeno interesante, ya que existen voces disidentes que se enfrentan al discurso oficial. Desde que el ser humano existe hay conspiraciones. Hay que estar alerta y presionar y estar protegidos frente a determinados movimientos.

A la respuesta de la pregunta formulada por Jordi Reche, anterior invitado a 'Herrera en COPE': "¿Qué has dejado de hacer y te gustaría retomar?" Santaolalla explica que ha retomado el piano y quiere recuperar el estudio de los idiomas por falta de tiempo.

Plantea una pregunta para el siguiente invitado. Como físico le apasiona el espacio y la vida extraterrestre, ¿si hubiera realmente un elegido para hablar con una civilización extraterrestre y solo pudiera expresar una pregunta, cuál sería? Una cuestión que responderá este viernes la actriz Toni Acosta a partir de las 11h junto a Alberto Herrera.