Jaime Rocha: "Me destinaron a Praga no para contar lo que estaba pasando, sino lo que iba a pasar"

Veintiocho años trabajando en el Servicio Secreto de cualquier país dan para mucho. También en el caso de España. Si hay alguien que lo sabe es Jaime Rocha, un gaditano que ha estado todo ese tiempo observando sin ser visto y que ha recopilado unas cuantas anécdotas sobre sus años de servicio. Historias que ha contado en 'El Dorado Canyon' y ahora en 'El Muro', dos libros donde, en forma de ficción, cuenta algunas de sus anécdotas.

Su vida como agente comenzó cuando le reclutaron en 1979. Algo que ha querido recordar junto a Carlos Herrera: “Estaba destinado en la base de Rota y me dijeron que me necesitaban para el servicio de inteligencia. Pregunte qué se hacía ahí dentro y me dijeron que ya me enteraría cuando comenzase”. Así empezaba su vida como espía. Una labor que le tuvo destinado un tiempo por la zona de Anda lucía pero que continuó cuando le destinaron en Madrid “a las órdenes del general Manglano”.

Un hombre del que aprendió mucho y que, para él, “fue el creador del servicio de inteligencia español”. Una agencia que, claramente, ha evolucionado, pero que no sería como es ahora sin el general Manglano.

Sobre 'El Muro' el escritor nos ha contado que todo lo que se narra en el libro son “hechos reales” pero que, en algún caso, “ha cambiado de situación o de personajes”. El libro se sitúa en Praga en 1989. Ahí estuvo Jaime Rocha cuando el general Manglano le mandó a una misión y acabó en la embajada española de esa ciudad. “Llegué en verano del 89 y ya estaba todo aquello revolucionando. Ya estaban ahí esos movimientos y yo tuve la ocasión de hablar con los líderes de ellos”. Lo curioso es que, como él mismo ha explicado, no les interesaba tanto lo que estaba pasando, “sino lo que iba a pasar”. Y otra parte de su trabajo. Uno del que se siente muy orgulloso y que, como él mismo dice, “no se conoce pero es imprescindible y muy eficaz”. Y una labor a la que quiere rendir homenaje, en clave de ficción con 'El Muro', la segunda de las tres novelas que componen la saga en la que recuerda sus vivencias como agente del CNI.