Itzik Horn, padre de dos desaparecidos en Israel: "Todos los que se solidarizan con Hamás, son lo mismo"

Itzik Horn es padre de dos desaparecidos en el ataque de Hamás el pasado 7 de octubre. Sus hijos podrían ser dos de los rehenes de la banda terrorista, aunque él no lo tiene claro. Itzik es argentino y ha querido contar el calvario que está atravesando en los micrófonos de Herrera en COPE.

Cuando tus hijos no vuelven a casa

"Mis hijos están desaparecidos", es lo que alcanza a explicar Itzik en su conversación telefónica con Carlos Herrera. "No sabemos la suerte que han corrido. Inferimos que están en Gaza, pero no tenemos ninguna información", insiste un padre que no ve a sus dos hijos desde el ataque terrorista perpetrado por Hamás.

Itzik ha tratado de encontrarles, pero sus pesquisas no han dado frutos hasta el momento, razón por la que prefiere no ser muy categórico cuando se le pregunta sobre si sus hijos son rehenes de Hamás: "Cuando pudimos establecer comunicaciones con el kibutz nos dijeron que no estaban, que no aparecían por ningún lado, que no los encontraban, que escondidos no estaban".

La busqueda de Horn empezó por los lugares donde tenía más sentido: "Buscamos por los hospitales, no estaban. Ente los cuerpos que yacían por las calles de kibutz, después de las atrocidades que cometieron estas bestias humanas, no estaban", y hasta revisaron hasta algunas de las imágenes que tanto atormentan a la población israelí desde los últimos días. "En todas las películas que esta gente se tomó el trabajo en subir a las redes, tampoco les vimos".

Esta es la razón por la que, tal y como le cuenta a Carlos Herrera, Itzik Horn "infiere" que sus hijos "están en Gaza, pero no tenemos ninguna comunicación oficial. Y Hamás tampoco se tomó el trabajo de informar", asegura un padre al que se le puede escuchar abatido.

"Yo no sé si mis hijos están allí. Como padre, todo lo que vaya a servir para sacar a los rehenes de ahí, que se haga. Una organización terrorista toma rehenes para pedir que liberen rehenes, para eso los tomaron. Muchos de los terroristas fueron liberados en una operación israelí en la cual se liberaron a 1.200 personas. Es un juego de nunca acabar", se lamenta Itzik, quien se ha visto obligado a desplazarse a casa de unos amigos. "Si a mí me preguntan, que liberen a todos, a mí qué me importa, yo quiero que todos los rehenes vuelvan sanos y salvos", termina por expresar.

Hamás, la causa palestina y el futuro de más de dos millones de personas

Tras charlar unos minutos con Carlos Herrera, Itzik Horn se ha mostrado muy crítico con la situación que se vive en Gaza y la relación con Israel: "Esto lo tiene que saber el mundo", exclama. "Esta no es la lucha por la causa palestina, y si este es el representante de la lucha por la causa palestina, creo que se equivocaron de embajador", denuncia. "Y todos los que se solidarizan con la lucha de Hamás, son lo mismo que Hamás", termina por avisar, ante las imágenes de muchos representantes occidentales que no terminan de llamar a las cosas por su nombre.

La situación personal de Itzik ha cambiado para siempre: "Hasta el domingo formaba parte del campamento de la paz, del diálogo, de los dos estados para dos pueblos. Hoy yo no sé de dónde formo parte. Hasta que no tenga a mis hijos de vuelta, yo no sé de dónde formo parte", sus convicciones, tras vivir en sus propias carnes el terror que infligen los gobernantes de la franja de Gaza, se han visto trastocadas.

Además, Itzik añade: "Y si el representante del pueblo palestino es la OLP y no es capaz de condenar el ataque terrorista, entonces es la misma porquería que ellos. Perdón que hable así, pero yo te hablo desde el estómago", se tiene que controlar en su conversación con Herrera.

¿Quién votó a Hamás?

Una de las claves del conflicto, y que más revuelo está generando, es la relación de la población civil con Hamás. Itzik tiene claro que "Israel no está en guerra con los palestinos, está en guerra con Hamás, que es una organización terrorista, que su única razón de existir es eliminar al estado judío, a los judíos".

Horn asegura saber que "los dos millones de habitantes de la franja de Gaza no son terroristas", aunque apunta: "Pero sus representantes son Hamás, es el gobierno en Gaza, ellos lo eligieron. Usan a su población como escudo humano", termina por denunciar.

"Si ellos tienen problema con lo que hace Israel en Gaza, que le pida a Hamás que rinda cuentas, pero no lo pueden hacer porque les van a matar", señala este padre desesperado sobre el infierno que el propio Hamás hace vivir a su población. "Si después de que Israel le provee el 70 por ciento de la electricidad de Gaza y disparan a la central eléctrica que da electricidad a la franja de Gaza...", critica señalando las contradicciones del grupo terrorista que gobierna y somete a su población.

"Hay terroristas de Hamás que están siendo atendidos en hospitales israelíes y la respuesta a todo eso es esta barbaridad. Si no tienen luz, agua, si no tienen nada, no es mi problema. Acá no hay ayuda humanitaria, si la quieren que se la pidan a Hamás", termina por decir Itzik Horn, padre de dos hijos desaparecidos tras el brutal ataque terrorista de Hamás.