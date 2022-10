Las iraníes levantan la voz por la muerte de Mahsa Amini: "La discriminación contra la mujer está legislada"

La muerte de Mahsa Amini, fallecida bajo custodia de la "policía de la moral", conmocionaba al mundo entero. A partir de entonces, se han sucedido numerosas revueltas diarias -violentamente reprimidas por las autoridades- y protestas alrededor del planeta, colocando a Irán en el foco internacional. La joven de 22 años fue detenida por no cubrirse bien el cabellocon el hiyab (pañuelo para la cabeza), para después morir. Esto ocurrió a mediados de septiembre y, desde entonces, 150 personas han fallecido por las manifestaciones que se han desarrollado por todo el país. Para ver lo que está ocurriendo en esta región del golfo Pérsico, el cual tiene como líder supremo al ayatolá Alí Jamenei, en 'Herrera en COPE' hemos hablado con Nilúfar Saberi, una voluntaria iraní afincada en España que lucha por los Derechos Humanos en su país. Llegó a la Península Ibérica con 14 años junto a sus padres y su hermana, abandonando Irán en el cambio de régimen, cuando asciende al poder Ruhollah Jomeini, ya que su padre tenía una sentencia de ejecución por ser artista. Aunque no han vuelto a ver su tierra, aspiran a hacerlo. Saberi ha explicado lo que significa Mahsa Amini para todos ellos: "Es la cara visible de la revolución iraní, porque es una de las miles y miles de mujeres de personas que han sido asesinadas por este régimen durante estos 42 años. No ha sido un caso único, ni muchísimo menos, ha sido la gota que ha colmado el vaso y de alguna manera es por eso la cara visible", aseguraba.

La propia voluntaria iraní ha hecho un recorrido rápido sobre la historia más reciente del país,explicando el contexto de que se sucedan las revueltas que se sucedían ahora mismo tenían "mucha importancia" en Irán. "Siendo un país de tradición monástica, nos levantamos contra el sha en 1978 porque no teníamos libertad de expresión y pluralidad política, pero en todos los demás sentidos teníamos todos los derecho civiles, incluso las mujeres teníamos derechos que en otras partes del mundo, como países europeos, aún no habían conseguido", contaba, añadiendo que la mujer "no tenía ninguna limitación legal antes de la llegada de la teocracia". Sin embargo, todo eso se torció cuando se instaló la teocracia islamista en Irán, "nos hicieron retroceder al país a la Edad Media y nos implantaron una inquisición islamista, que está durando 43 años y está llegando a su fin".

Objetivos del Gobierno iraní

Nilúfar Saberi ha sido muy clara a la hora de decir cuáles han sido los objetivos de este Gobierno: "Destrozar Irán durante más de cuatro décadas, han saqueado los recursos nacionales iraníes -en beneficios de unos pocos, es decir, ellos mismos y sus afines-, y expandir el Islam chiita por el mundo mediante todos los medios a su alcance, sacándo la financiación de lo que pertenece al pueblo iraní". "El Gobierno está acostumbrado a revueltas desde el momento cero", contaba. "Mediante represión y opresión, al final, entre otras barbaries en Irán, las mujeres tenemos un código de vestimenta obligatorio e incumplirlo puede suponer: multa, pena de cárcel, e incluso la muerte como ha sido el caso de Mahsa Amini", lamentaba la protagonista. "Todavía es más triste, porque es tan aleatorio el hecho de que a una persona le paren porque no les guste su cara o tengan algún tema personal. Y a otras, sobre todo los jóvenes de familias afines. Hacen lo que quieren y no les pasa nada. Tienen esa potestad de parar a cualquiera, especialmente a las mujeres por la calle, por la razón que les parezca que no está siendo correcto con las normas y valores de la teocracia islamista, y de ahí ya lo que pueda pasar no se sabe. Desde una amenaza, a una detención, una persecución y de la muerte inclusive. Lo más normal es que se les lleve a unas clases de eduación islámica y les hagan firmar como una declaración diciendo que habían ido por mal camino y que se compromete con los valores islámicos", explicaba.

Nilúfar Saberi ha destacado que el único derecho que conservan las mujeres es "el voto", ya que "todos los demás derechos fueron derogados, lo primero fue la ley de familia". "En Irán la discriminación contra la mujer está legislada. De hecho, figuramos a todos los niveles como si fuéramos menores o discapacitadas, desde que nacemos hasta que morimos. Para todo necesitamos la conformidad del tutor varón", contaba la voluntaria iraní. En un momento de la entrevista, la voluntaria iraní ha recordado el momento en el que se marcharon y el gran anhelo que tienen sus padres de volver a la tierra que les vio crecer: "Su mayor deseo antes de morir es pisar la tierra. Salir de tu casa con lo puesto, obligado, sin tener opción, sino por salvar la vida, esto no es grato para nadie. Por más a gusto que estés donde llegues, siempre te queda el anhelo de volver", decía con esperanza. "Para que esta revolución llegue a su objetivo cuanto antes -cada día que pasa aumenta la lista de asesinados en plena calle-, el apoyo que necesitamos y demandamos a todos los gobiernos es que, ilegitimen el gobierno de la república islámica de Irán -tal cual ellos se llaman-, porque el tratarles como un régimen legítimo ya es un sacrilegio (...) Cada dólar, cada euro que le llegue a la república islámica de Irán se empleará para aplastar a su propio pueblo. El apoyo que recibamos a favor de nuestra lucha contra la barbarie para llegar a la democracia en Irán y, en contra, el apoyo contrario para las autoridades actuales", hablaba Saberi sobre lo que realmente necesitaban de los países europeos y del resto del mundo.