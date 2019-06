La 'bofetada' de realidad de Herrera a Iglesias: así le tira abajo su soñado gobierno de coalición

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se marcaron este martes la meta de pactar "un gobierno de cooperación", un término recién acuñado y cuyo significado no han aclarado, lo que les ha permitido confluir al menos en un punto de partida para el acuerdo. En el PSOE estaban satisfechos porque Iglesias ha aceptado el término de "gobierno de cooperación", aunque él ha insistido en que en su opinión el nombre "es lo de menos" y que su pretensión es que la representación de Podemos en el Ejecutivo sea "proporcional" a sus 42 escaños, según ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión con Sánchez. "Gobierno conjunto, de cooperación, de coalición... Es lo de menos. Lo importante son los contenidos, construir un gobierno plural para afrontar los grandes retos de este país", manifestó Pablo Iglesias tras reunirse con el presidente en funciones. Además, dijo que creía que Sánchez no le estaba mintiendo.

En su monólogo de este miércoles, Herrera ha despertado a Iglesias con un 'bofetón' de realidad. "Iglesias, eres aún más simple de lo que parece. ¿Cómo que Pedro no te miente? Sánchez no ha dicho la verdad ni a su médico en su vida. Y claro que te engaña porque no quiere que entres en el gobierno. Porque si lo hace, no le hace ningún favor de cara a la estabilidad y a los inversores. ¡Cómo va a tener a un ministro que dice que en España hay presos políticos! Es un mensaje para los inversionistas para que echen a correr y lleguen a Estonia. Si hace falta, a gatas", ha razonado Herrera.

Herrera le ha recordado al líder de Podemos que sus 42 diputados son necesarios pero no suficientes para formar gobierno. "Tendrá que contentarse con poner algún independiente que sea radical en algún sitio que estorbe poco. Un intelectual rancio de izquierdas que te guste a ti para ponerlo al frente del ministerio de Cultura y mucha reuniones de vez en cuando para buscar líneas paralelas de actuación etc... Esa es toda la cooperación que vas a tener. ", ha dicho el comunicador.

Para Herrera, el "gobierno de cooperación" es un "refugio verbal" para disimular ese desacuerdo. "La sartén por el mango la tiene Sánchez. Parece que los chalets le hacen perder a uno la perspectiva de las cosas", ha recordado el comunicador.