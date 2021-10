Herrera no se muerde la lengua tras el comentario de Ione Belarra sobre la 'actividad' de ETA

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la celebración del décimo aniversario de la fecha en la que la banda terrorista ETA anunció el cese de la actividad armada. "Terrorista quiere decir que cometieron asesinatos con fines políticos. Lo que querían era un País Vasco independiente de España y con un socialismo feroz. A ese juego se apuntó cada uno de los comandos que hacía el trabajo, una parte de la sociedad vasca que lo veía con buenos ojos, y otra parte que estaba muerta de miedo y miraba para el otro lado".

"Quedaba la resistencia, la que mataron, robaron y secuestraron. Ese es el reparto de papeles en aquella tragedia", ha señalado el comunicador.

El director de 'Herrera en COPE' también ha querido explicar lo importante que es que los más jóvenes sepan todo lo que pasó en los más de cincuenta años de actividad armada de ETA: "Hay chavales que saben hoy más de Franco que de Miguel Ángel Blanco. Por supuesto que hay que saber del régimen que estuvo vigente en España durante 40 años después de una Guerra Civil. También los niños tienen que estudiar que ha significado la actuación de asesinos en nombres de la independencia del País Vasco y que han venido actuando desde los años 60".

En cuanto a las declaraciones de los políticos sobre las palabras de Otegi el pasado lunes, Herrera se ha querido centrar en la visión que tiene Ione Belarra, ministra de Sánchez y líder de Unidas Podemos: "También hay que recordárselo a individuos como la ministra Ione Belarra, que hoy habla del fin de ETA como si hubiese bajado la ventanilla de un supermercado. Han llamado fascismo incluso a lo que hace Ciudadanos, y a esto se refieren como una actividad".

Hace 10 años ETA puso fin a su actividad. Hoy la IA ha dado un paso sin precedentes poniendo en el centro el dolor de las víctimas de ETA, reconociendo que nunca debió producirse y que las vías pacíficas son el único camino posible. Obligación de los demócratas reconocer el paso. — Ione Belarra (@ionebelarra) October 18, 2021

Por último, también Herrera se ha centrado en el papel que el Gobierno actual está teniendo en este dramático capítulo de la historia de nuestro país: "Los que dirigen el cotarro no van a poner fácil que se aprenda o se estudie lo que fue ETA. Diez años después hemos visto que la ambigüedad sigue vigente, y muchos han querido modificar el discurso. Ayer decía El País algo como que es la primera vez que pide perdón. Pero, ¿dónde pide perdón? Puede que no haya leído esa parte del discurso. Si no usa esa palabra explícitamente no pide perdón. Vamos a hablar claro y no nos vamos a poner como felpudos para convertir a personas que no lo son en demócratas".