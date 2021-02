Herrera explica qué tiene que pasar para que el Rey Juan Carlos vuelva a España

Carlos Herrera ha explicado en 'Herrera en COPE' las condiciones que deben darse para que el Rey Juan Carlos vuelva a España. Preguntado por Antonio Naranjo, Herrera ha contado si el Rey se plantea volver a España en fechas próximas:

"No sabría decirte. Yo creo que el escollo ahora mismo para el retorno del Rey es el lugar al que volvería el Rey. Es decir, que a lo mejor ahora, Gobierno, Casa Real... Yo creo que al interesado no le preguntan, pero bueno, estarían de acuerdo en normalizar la situación y que una persona como el Rey Juan Carlos esté en su país. El problema es dónde. Yo creo que el problema ahora mismo no es volver a España, sino dónde de España. Porque lo lógico es que el que tiene que volver vuelva a su casa. A la que ha sido su casa desde el año 1960 o 1961. Y me temo que lo que pretende el Gobierno es una suerte de condescendencia de: 'Bueno, que vuelva, pero no a su casa. Ya veríamos dónde'. Lo cual es inaudito, porque bueno, donde tiene las cosas, donde ha vivido siempre...Además en un sitio suficientemente grande para que no se encuentre con nadie si no quiere. Pero bueno, yo creo que el escollo ahora es ese".

Don Juan Carlos, sobre el acto del 23-F: "Correcto y reconfortante"

La Cadena COPE ha podido saber que a Don Juan Carlos este acto le ha parecido “correcto y reconfortante”, según ha desvelado este miércoles Carlos Herrera en el programa 'Herrera en COPE'.

Un acto para el comunicador en el que se hizo memoria de la figura del “gran protagonista” de aquella jornada, Don Juan Carlos. “Se recordó su firmeza y valentía en la defensa de la democracia y la importancia de cultivar los valores que definen la convivencia democrática”.

Probablemente, ha señalado Carlos Herrera, “la intervención del Felipe VI fue lo mejor de la jornada, porque los grupos con los que Sánchez ha cimentado su mayoría parlamentaria tampoco se privaron de dejar clara no solo su vocación antisistema, también ese afán de provocación y la mala educación, que no tiene que ver con política ni ideología”.