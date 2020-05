Herrera deja en evidencia a Echenique rescatando un polémico tuit: "Hace dos meses él se cachondeaba"

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, criticó este lunes la postura del presidente del PP, Pablo Casado, contraria a seguir prorrogando el estado de alarma, y le acusó de estar "amenazando con provocar un rebrote, el colapso del sistema sanitario y miles de muertos". "El estado de alarma es indispensable para el confinamiento y es el confinamiento lo que ha permitido doblegar a la epidemia. Cuando Pablo Casado amenaza con no apoyar el estado de alarma, está amenazando con provocar un rebrote, el colapso del sistema sanitario y miles de muertos", escribió Echenique en su cuenta de Twitter.

El estado de alarma es indispensable para el confinamiento y es el confinamiento lo que ha permitido doblegar a la epidemia. Cuando Pablo Casado amenaza con no apoyar el estado de alarma, está amenazando con provocar un rebrote, el colapso del sistema sanitario y miles de muertos — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) May 4, 2020

En su monólogo de este martes, Carlos Herrera ha leído en directo este tuit para, a continuación, mostrar las contradicciones en torno al virus que ha manifestado el portavoz de Unidas Podemos. "Habla el mismo lumbreras que el 25 de febrero escribía: 'En las portadas y en las tertulias, el coronavirus corre desbocado y es una peligrosísima pandemia que causa pavor. En el mundo real, el coronavirus está absolutamente controlado en España. Ojalá un día el sistema mediático tenga la mitad de calidad que el sistema sanitario' El que no pagaba la Seguridad Social a su asistente. A este le pagamos entre todos un buen sueldo, que ya quisieran muchos de los que han quedado aplastados por el coronavirus del que él se cachondeaba", ha dicho Herrera.

En las portadas y en las tertulias, el coronavirus corre desbocado y es una peligrosísima pandemia que causa pavor. En el mundo real, el coronavirus está absolutamente controlado en España.



Ojalá un día el sistema mediático tenga la mitad de calidad que el sistema sanitario. — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) February 25, 2020

BUSTOS: "ES UNA VERGÜENZA QUE ECHENIQUE ESTÉ EN POLÍTICA"

Después, en la sección "La tertulia de los oyentes" con Antonio Naranjo, Jorge Bustos ha señalado que es "una vergüenza" que Pablo Echenique esté en política. "Lo bueno de los Echeniques es contrastar lo dicho hace 20 días con lo dicho hoy. Aunque a éste le da igual porque es un caradura", ha respondido Herrera.

Por su parte, Ana Martín ha recordado que Echenique no es "cualquier iletrado", sino científico del CSIC, y Carmelo Encinas ha recordado que el portavoz de Unidas Podemos está en política "porque le votan".

PRESIONES A CASADO

En su monólogo de este martes, Herrera también ha criticado que se presione a Casado para dar luz verde a la prórroga del estado de alarma pero no se mire a los socios de Sánchez en la investidura, como ERC o Bildu. "No se puede exigir al PP la responsabilidad que no tiene Sánchez. ¿Ha planteado Sánchez en algún momento la posibilidad de negociar con la oposición los términos de la prórroga? No. Sánchez solo quiere adhesiones y tampoco se le puede exigir al líder de la oposición la lealtad que no tienen los socios del Gobierno que son los que gobiernan con Sánchez, que son los que han puesto a esta calamidad en su sitio. es decir, se le está exigiendo a Casado que apoye la prórroga del Estado de Alarma para luego abusar de esa circunstancia excepcional haciendo reformas ideológicas, sectarias, que no tienen nada que ver con emergencias sanitarias", ha señalado.

