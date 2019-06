Herrera, compungido, "rompe a llorar" en directo en solidaridad con Ada Colau

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, admitió este martes que se planteó en ocasiones dejar la política durante las últimas semanas de negociaciones para la investidura, y se emocionó al reconocerlo: "Pienso en mis hijos". Lo dijo en una entrevista en Rac1, que se interrumpió yendo a publicidad cuando Colau se emocionó por los insultos que recibió por parte de los independentistas en la plaza San Jaime tras ser investida alcaldesa.

En su programa de este miércoles, Carlos Herrera se ha solidarizado con Ada Colau e, irónicamente, ha roto también a llorar en directo. "Vamos a llorar todos esta mañana. Me estoy emocionando. Ponme publicidad", ha teatralizado.

Para Herrera, Colau "dio una muestra de sentimentalismo insufrible y cínico. Marca de la casa, por otra parte" "Estaba siendo entrevistada y le preguntaron qué sintió el sábado cuando la insultaron porque no colaboró con Ernest Maragall para que éste fuera alcalde de Barcelona y aceptó los votos, con asco, de PSC y Manuel Valls. Y cuando cruzó la plaza San Jaime le dijeron de todo. Muy mal hecho, por otra parte. Es evidente. Y ella dice que es que se emociona mucho al pensar en sus hijos y lo que le habían llamado. ¿Y no te acuerdas cuando a Inés Arrimadas, a Dolors Montserrat o Cayetana Álvarez de Toledo le han dicho eso multiplicado por 20? Porque tu solidaridad con ellas no ha existido ¿Y no te acuerdas con todos los escraches que ella ha montado y a todos los que ha llamado criminales, por ejemplo? A profesionales de la banca les llamó criminales. Lo que le duele a Colau es que se lo hagan a ella. Y lo primero que hace es poner un lazo amarillo en el balcón del ayuntamiento. Pues ya ves que ni siquiera poniendo un lazo amarillo te perdonan las cosas, porque estos son así", ha dicho.

Finalmente, Herrera le ha dado un consejo: "Los de Colau se han dedicado también a 'escrachear' o a insultar a mucha gente durante mucho tiempo. Así que menos lágrimas de cocodrilo y a otro con ese cuento".

